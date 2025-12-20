20.12.2025 | 10:44

Бил Клинтън, Майкъл Джексън и Мик Джагър изплуваха от досиетата „Епстийн“

Сред досега непоказвани снимки има на 42-ия президент на САЩ, излежаващ се в джакузи

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди силно редактирани документи, свързани с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които се споменава само бегло президентът на САЩ Доналд Тръмп, но се обръща голямо внимание на бившия президент от Демократическата партия Бил Клинтън.

Има и снимки с принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор и с музикантите Мик Джагър и Майкъл Джексън.

Един човек, който почти не е споменаван в тези файлове, е президентът Тръмп и Белият дом може би е донякъде облекчен, отбелязва БиБиСи.

Посочването на имена или снимки във файловете не е индикация за неправомерно поведение.

Липсата на повече документация, в която фигурира името на Тръмп, бе видима, като се има предвид, че снимки и документи, свързани с него, се появиха през годините при предишни публикувания на документи по случая с Епстийн. Името на Тръмп се появи в списък с пътници на частния самолет на покойния финансист, които бяха част от първата партида материали за Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието през февруари, пише Ройтерс.

Изглежда обаче сред документите има малко или дори няма никакви снимки на Тръмп или текстове, в които да той да бъде споменаван, въпреки близките му приятелски отношения с Епстийн през 90-те години и в началото на новия век.

Клинтън и Епщайн са свързани от началото на 90-те години на миналия век, тъй като са се движели в едни и същи социални кръгове. Те са били снимани заедно няколко пъти. Клинтън е летял и със самолета на Епщайн.

Публикуването днес на част от документацията по делото „Епстийн“ бе във връзка с одобрения с голямо мнозинство от двете камари на Конгреса на САЩ законопроект, който бе подписан от Тръмп, който задължава ведомството да направи публично достояние всички документи около случая, въпреки усилията на американския президент те да не бъдат публикувани. Разразилият се скандал около Епстийн породи политическо напрежение в лагера на Тръмп, който в продължение на години разпространяваше конспиративни теории за Епстийн сред поддръжниците си.

Ройтерс отбелязва, че не става напълно ясно колко съществени са новите материали, като се има предвид, че голяма част от документацията, свързана с Епстийн, вече е станала публично достояние, след като той бе намерен мъртъв в затворническата си килия в Ню Йорк през 2019 г. при неизяснени обстоятелства.

Много от публикуваните днес файлове са силно редактирани – текстът на няколко документа с по повече от 100 страница беше изцяло зачеркнат – и Министерството на правосъдието потвърди, че все още проверява още стотици хиляди страници преди евентуалното им публикуване.

Публикуването на документите идва след месеци на политическо напрежение на фона на недоволството на някои от най-верните поддръжници на Тръмп срещу нежеланието на администрацията му да направи публични всички документи, свързани с делото „Епстийн“, отбелязва Ройтерс.