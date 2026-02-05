05.02.2026 | 20:46

Близка на Ивайло Калушев: Сигурно е убит и заровен

Жената пожела да запази анонимност

Продължава издирването на хора, свързани с мистериозната смърт на трима мъже в хижа в Петрохан. Пред България он еър говори близка на собственика на организацията, в която членували жертвите – Ивайло Калушев. Според нея мъжът може би е убит.

Хижата превърнали в частен имот, използван за събирания и обучения, дори и за тиймбилдинги на чужди организации, споделя тя.

„Смятам, че той е убит и заровен. Защото Иво е много силна личност и ако го оставят жив и се разприказва, те не могат да му затворят устата", казва жената, пожелала анонимност.

Според нея са засегнати много здраво нечии интереси – на опасни хора. Спорове за дейността на организацията има повече от 5 години, когато придобиват собствеността на хижата. За организацията и членовете й мненията в медийното и обществено пространство са изключително разнопосочни.