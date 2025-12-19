Бойко Василев започна „Панорама“ с въпроса: Къде е Цънцарова?

Водещият на предаването „Панорама“ по БНТ Бойко Василев минава за отличен, но твърде мек и според мнозина „вечно удобен“ журналист. Досега. Тази вечер обаче ветеранът взриви ефира с откриването на предаването си.

„Знаете, че тук говоря рядко от първо лице. Но когато става дума за основите на журналистиката, ще кажа няколко думи от свое име. Всъщност не само от свое, а от името на целия екип на „Панорама“, започна той.

„Не знам подробности около случая с Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Но не приемам който и да е журналист да трябва да носи отговорност и да търпи последствия за това, че поставя неудобни въпроси.

Днес, когато в мрежите всеки може да напише всичко, най-голямото оръжие на нашата професия и може би единственото ѝ голямо оправдание е съмнението във всеки, във всичко, в името на истината“, заяви Василев.

Оставяме всеки зрител сам да си прецени дали включването на Бойко беше уместно и го поздравяваме за смелостта.