05.02.2026 | 17:40

Борисов и Пеевски избягаха от парламента след падането на кабинета „Желязков“

Двамата не са влизали в пленарната зала от близо два месеца, спряха и да говорят пред репортерите, но извиняват отсъствията и си взимат заплатите

Водачите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борисов и Делян Пеевски рязко намалиха парламентарните си изяви след оставките на правителството и на президента Румен Радев.Двамата не са влизали в пленарната зала от близо два месеца, показа справка на сайта Клуб Z.

Освен това те спряха да дават и изявления пред репортерите в Народното събрание (НС).Председателят на ГЕРБ за последно се е регистрирал на пленарно заседание на 10 декември миналата година. В този ден вечерта бяха най-масовите протести срещу корупцията във властта, олицетворявана от тандема „Борисов-Пеевски“.

На 11 декември премиерът Росен Желязков подаде оставката на правителството. Това пък е последният ден, в който Делян Пеевски се е регистрирал като присъстващ на заседание на НС.

Едно изказване от трибуната vs. няма и толкова

Всъщност дори и в случаите, в които Борисов и Пеевски присъстват, те реално нямат изяви в пленарната зала. Затова и липсата им не е толкова осезаема. Обичайно е те само да се регистрират в началото на деня, след което бързо да напуснат залата. Двамата не участват в дебати и дори не гласуват обсъжданите законопроекти.

Бойко Борисов има едно изказване от трибуната в началото на това НС. Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски няма и толкова. Това не е характерно за лидерите на другите парламентарни сили – нито у нас, нито в Европа. Доскоро двамата имаха изяви поне пред репортерите в кулоарите, извън пленарната зала. Бойко Борисов обаче не се е появявал пред журналистите от 10 декември, когато е последното му присъствие в Народното събрание. Делян Пеевски пък се изказа на 16 януари, след което също изчезна.

Румен Радев обяви, че подава оставка като президент три дни след това, за да излезе на партийния терен и да участва в следващите парламентарни избори.

Интересен момент е, че Пеевски може и да не влиза в пленарна зала, но продължава да посещава сградата на Народното събрание. Напоследък публичните му изяви се заключават в публикуване на снимки във Фейсбук с младежи от различни населени места.Обичайната схема е да се покаже първо как младите гости са разгледали т. нар. музей на сглобката – опит на Пеевски да се изгаври с политическите си опонентите си от „Продължаваме промяната – Демократична България“, показвайки че и те някога са си взаимодействали с него. След това санкционираният за корупция политик се снима с посетителите, като задължително той е прегърнал две момичета, застанали от двете му страни.

Отсъствията им се извиняват, заплатата си върви

Бойко Борисов пък скоро не е виждан в сградата на Народното събрание.Друг любопитен момент е, че всички негови отсъствия в последните седмици са извинявани – интересно е с какви аргументи. Така той не е лишаван от надницата си като народен представител.Отсъствията на Пеевски също са системно извинявани с три изключения – на 11 декември м.г. и на 16 и 22 януари.