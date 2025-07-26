26.07.2025 | 15:04

Борисов за КПК: Кирил и Асен създадоха чудовище. Сега ние трябва да го спасяваме заради европейските пари

В ГЕРБ притеснени какво ще обяснява държавата на ЕК ако закрие антикорупционната комисия

„Кирил и Асен направиха чудовището КОНПИ, за да събарят политическите опоненти, а сега трябва да го спасяваме, за да не загубим 5 милиарда“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Бургас, коментирайки предложението на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски за закриването на антикорупционната комисия.

„Това, че ГЕРБ вкара България в Шенген, еврозоната и Европейския банков съюз е нещо, което страшно нервира нашите политически опоненти, особено ПП. Но днес няма как да разгранича ПП от ДБ и то е защото един от лидерите на ППДБ ген. Атанасов е обяснил, че за пореден път трябва да закрием КПКОНПИ“, каза още Борисов.

Той отбеляза, че заявката на Пеевски, че ще подкрепи закриването на КПК, поставя ГЕРБ в малцинство. За пореден път Борисов повтори думи на Пеевски – че антикорупционната комисия е повишила рейтинга на ПП след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Борисов изтъкна, че трябва да се обясни на ЕК ако ще се закрива антикорупционната комисия, тъй като законодателството, свързано с нея, вече е прието и е условия за получаването на парите по плана за възстановяване и устойчивост.

Има всички предпоставки скоро Комисията за противодействието на корупцията (КПК) да бъде с нов състав, което е предпоставка да получим второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза премиерът Росен Желязков.

„В рамките на тази година, при изпълнението на тези предпоставки, при работа на правителство, което не е подвело обществото, и благодарение на мнозинството в парламента се приемат необходимите закони, така че икономиката да продължи да се развива във възходящи трендове. В този момент идва идеята за закриване на КПК и то от пионерите на идеята за новия състав на комисията“, каза още той.

Ангажиментите, които сме изпълнили, са тези, поети от България по ПВУ, когато химикалката е държал тогава Кирил Петков, и сега да бъдем критикувани, че изпълняваме всяка една от мерките, по начина, по който те са ги предвидили, с одобрение на ЕК, ми прилича малко на това „защо си с шапка – защо си без шапка“. Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев във връзка с дебатите около Комисията за противодействие на корупцията.

Той припомни, че Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е предоговорен и пренаписан от правителството на Петков в областта на енергетиката и правосъдието, като през изминалите седем месеца са приети всички предвидени антикорупционни мерки и реформи. Георгиев отбеляза, че приемането им е изискване за второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Антикорупционните закони ние ги приехме, подобрихме, комуникирахме с Брюксел, така че да знаем, че отговарят на изискванията“, заяви министър Георгиев по отношение на антикорупционната комисия.

Той коментира тезата на ПП-ДБ, че е проблем членовете на Комисията за противодействие на корупцията да се избират с обикновено мнозинство, но отбеляза, че за това има правен и политически аргумент. Правният е, че има решение на Конституционния съд, според което депутатите не могат да слагат по-големи мнозинства при избор на регулатори, а политическият е, че през януари депутати от ПП-ДБ са направили същото предложение, което бе прието вече от парламента по отношение на мнозинството.

Въпросното решение на КС е това, с което съдебната реформа бе „опраскана“ преди една година.