07.04.2026 | 9:22

Борисов отново се врътна за шистовия газ

Само преди няколко дни той обясняваше, че "можем да захраним цяла Европа с газ и в Северозапада да станат олигарси"

Позицията на вожда на ГЕРБ Бойко Борисов по темата за шистовия газ отново се промени. В рамките на няколко дни лидерът на ГЕРБ определи шистовия газ като чисто злато, а след това обеща, че няма да бъде добиван.

На предизборно събитие в Добрич той увери симпатизантите си, че в Добруджа няма да има добив на шистов газ и че действащият мораториум, въведен от ГЕРБ през 2012 г., остава в сила. Без решение на парламента нищо не може да се предприеме. Според него твърденията за подобни намерения в региона са неверни и целят да всяват страх сред хората.

Всъщност темата за добива на шистов газ беше повдигната именно на събитие на ГЕРБ.

По време на конгреса на партията в края на март Делян Добрев и Бойко Борисов заговориха за това колко е важно страната да бъде енергийно независима и как това може да стане именно чрез добива на шистов газ.

Добрев дори се обяви за отмяна на мораториума приет през 2012 г., а Борисов каза, че „България лежи на злато“ и има потенциал да изнася газ за Европа.

Борисов продължи да говори по темата по време на предизборната си обиколка:

„В България има големи залежи на конвенционален и шистов газ. Пред нас има огромна възможност – можем да захранваме цяла Европа с газ. Затова партиите трябва да търсят консенсус“, каза Борисов в Северозападна България и уточни, че в района на Червен бряг има значителен потенциал.

„Има и на други места в страната. Съвременните технологии вече са толкова еко. Тук партиите и политиците трябва да се обединят, да накарат населението да се радва, че ще има отчисления за общините, за бюджета, че собствениците на земи могат да получат акции и да станат богати олигарси“, каза още Борисов.

Идеята на ГЕРБ не е нова. Още през 2022 г. Борисов говореше за възможността България да се възползва от собствените си залежи, като и тогава допускаше, че страната може да се превърне в износител на газ.

„Може да се окаже, че стоим върху злато. Вместо да внасяме газ и да ни взимат стотинките и левчетата, можем да изнасяме. Имаме ли производство, имаме диверсификация“, обясни Борисов през 2022 г.

Днешното му изказване в Добрич обаче е в доста по-различна посока. Той обеща, че няма да има добив в Добруджа. По думите му, когато говори за залежите от шистов газ, визира друг регион.

“Когато говорим за шистов газ и говорим за червенобрежкия регион, той е много далеч от Добрич. Който твърди, че в Добруджа ще има добив на шистов газ, е просто един лъжец. Червенобрежкият регион е един от най-бедните региони и има един трилион кубически метра газ, това гориво ще е нужно за комбайните и тракторите“, уточни Борисов.