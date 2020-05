Божков алармира за заграбването на стотици артефакти

Хазартният бос Васил Божков започна деня с пореден пост във Фейсбук. Той алармира за ”заграбването на стотици артефакти” от неговата колекция. Ето какво написа той:

„От януари започна незаконното заграбване на стотици артефакти от #КолекцияВасилБожков от Прокуратурата и Министерство на културата. Това продължава и до днес.

Фондация „Тракия“ | Thrace Foundation изпраща сигнали до редица международни институции, включително централата на ЮНЕСКО. ЮНЕСКО реагират веднага и предават случая на Постоянната делегация при ЮНЕСКО за България | National Commission of the Republic of Bulgaria for Unesco, управлявана от лица, свързани с властта.

Реакция няма. Случаят е потулен от българските власти.

#БъдетеЗдрави“

В отговорът на UNESCO на сигнала на Фондация Тракия от 7 февруари 2020 се казва следното:

„ОТ: Lazare Eloundou Assomo

Директор Дирекция „Култура и Спешни случаи“

В ОТГОВОР НА: СПЕШНО ИСКАНЕ ЗА ПОМОЩ/ЗАЩИТА

Благодаря за Вашия e-mail и за това, че информирахте UNESCO за въпрос, касаещ незаконното изземане и транспортиране на артефакти от Колекция Васил Божков. Предвид спешността на ситуацията, за която ни информирахте прехвърляме случая ви на Постоянната делегация при ЮНЕСКО за България.

Благодаря Ви,

Lazare Elondou