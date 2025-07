Брижит отново се изгаври със съпруга си Еманюел Макрон, игнорира го пред кралското семейство (видео)

Брижит Макрон отново направи съпруга си Еманюел Макрон за смях.

Двойката е на посещение във Великобритания. Но и това тяхно пристигане в чужда държава не се размина без инцидент. Макрон подаде ръка на съпругата си, докато двамата слизаха от самолета за тридневното им държавно посещение. Тя обаче го игнорира.

Гостуващият лидер беше посрещнат от принца и принцесата на Уелс, след като слезе от самолета си пред първата дама на базата RAF Northolt в Западен Лондон днес.

Докато съпругата му слизаше по стълбите към чакащите кралски особи, които посрещаха двойката от името на крал Чарлз III, президентът Макрон протегна ръка за помощ.

Но г-жа Макрон сякаш не обърна внимание, вместо това се държеше за парапета, докато слизаше – карай президента на Франция неловко да спусне ръката си, преди да целуне ръката на Кейт.

Минути по-късно семейство Макрон бяха видени в кола, чакаща да напусне базата, а отношенията им изглеждаха хладни. Г-жа Макрон предпочете да гледа телефона си, вместо да комуникира със съпруга си.

Why does he put up with it? Years of indoctrination and grooming from a young age might explain it. 🤔 pic.twitter.com/KMSFh2hVi1

🚨 Brigitte Macron snubbed Emmanuel Macron’s hand as they exited the plane today 😬

Този инцидент се случва няколко месеца, след като г-жа Макрон предизвика истерия в медиите през май, когато беше видяна да удря шамар на съпруга си преди да слязат от самолет във Виетнам.

Президентът нарече жеста, който беше добре заснет от камерите, „шега“. Шамарът обаче предизвика голямо вълнение във Франция, като ежедневникът Le Parisien попита: „Шамар или „закачка“?“

При посрещането днес имаше и друг странен инцидент. Камерите заснеха притеснително кървясалото око на крал Чарлз, докато монарха посрещаше Макрон.

Веднага се появиха притеснения относно здравето на краля, който се бори с болестта рак. Бъкингамският дворец обаче побърза да обясни – монархът има спукан кръвоносен съд в едното око. Говорител добави, че това е „нещо, което просто се случва“ и не е свързано с друго здравословно състояние, включително продължаващото лечение на рак.

King Charles displays shocking bloodshot eye as he meets with French President Macron and his wife Brigitte.

The British monarch’s eye appeared painfully red with a palace source saying it was due to a burst blood vessel.

It’s understood that the King’s eye was affected… pic.twitter.com/JTPkk3SvDg

— Oli London (@OliLondonTV) July 8, 2025