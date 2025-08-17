17.08.2025 | 10:32

Броня, димни завеси, кръвта на Тръмп – суперекстрите на Звяра, в който се усамотиха с Путин

Легендарният кадилак тежи над 9 тона

По време на историческата си среща в Анкоридж, Аляска, президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин нарушиха всички правила и протоколи за сигурност, качвайки се само двамата без охрана в свръхсекретния Звяр.

Това е прякорът на легендарния кадилак на американския държавен глава, който тежи над 9 тона. Лимузината е 7-местна, прилича на Cadillac XT6, но значително се отличава от него по конструкцията и особените си екстри, пише „Труд“.

Лимузината на Тръмп издържа на взривове и куршуми, освен това е с херметична защита. Звяра е снабдена с модерна система за подаване на кислород и е заредена с банки кръв с кръвната група на Доналд Тръмп в случай на спешен инцидент.

Освен това е херметизирана и може да издържи на сериозни химически атаки. Автомобилните гуми също не са какви да е, а пневматични run-flat. Това означава, че дори да гръмнат по време на движение, колата безпроблемно ще продължи да се движи.

Освен това те са със специално покритие, което ги прави неуязвими за обичайните проблеми, с които се сблъскват останалите шофьори. Кадилакът е съоръжен и с устройства за нощно виждане, но по-интересното е, че от него могат да се пускат гъсти димни завеси с цел прикритие и избягване на евентуални нападения.

В случай на нужда мощното возило може да разпръсква и маслени петна като защитни мярка срещу агресори. Автомобилът е брониран с алуминий, керамика и стомана. Стените са с дебелина 20 сантиметра, многослойните стъкла са 13 см, а вратите 30 см.

Според някои тяхното тегло е колкото на тези на самолетите Boeing 757, като те са електрифицирани по такъв начин, че когато са заключени, проникването отвън е невъзможно. Благодарение на всички тези мерки и различни покрития се смята, че това лимузината е с най-висока степен на защита от куршуми и взривове. Нещо повече, двигателят е покрит със специална пяна, което би предотвратило евентуален инцидент при сериозна атака.

И тъй като конструкцията е изключително тежка, тя е поставена върху шаси на камион на General Motors. Технологията и всичко в тези автомобили, обслужващи президента на САЩ е секретно и след излизането им от употреба те се унищожават.