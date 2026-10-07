07.10.2026 | 11:19

Брутална врачанска история: Пияният охранител на Йотова опрял пистолет в главата на жена си

Кадрите на НСА нямат място в НСО, а директорът на службата Емил Тонев трябва да си ходи

Появиха се нови разкрития за ареста на охранителя от НСО Алексей Пашовски – Альошата, който е шеф на охраната на резиденция „Бояна“, където живеят президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев.

Според неофициална информация Альошата, в условия на алкохолно опиянение, опрял служебното оръжие в главата на съпругата си.

Ето и краткия коментар на журналиста Димитър Стоянов:

„Демек конклудентно действие на закана с убийство – чл. 144 ал. 3 от НК. Вроятно я е заплашил и вербално. А и то 2-3 шамара бой ли са…

Сега сериозно, ако това са кадрите на НСО, в тази служба трябва реподбор. Генерал Емил Тонев трябва да си ходи, ако кадрува подобни врачански бекове (то не са бекове, а вратарчета) на ръководни позиции.

Като цяло кадрите на НСА нямат място в НСО, но това са екзистенциални драми. В Перник и Враца може и да е прието да си бият жените и да им опират дула на пищови в главите, но по повечето от останалите региони на страната това си е престъпление. А 24 часа много деликатно „филтрират“ информацията за тази врачанска драма.“