Брутална врачанска история: Пияният охранител на Йотова опрял пистолет в главата на жена си

Появиха се нови разкрития за ареста на охранителя от НСО Алексей Пашовски – Альошата, който е шеф на охраната на резиденция „Бояна“, където живеят президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев.
Според неофициална информация Альошата, в условия на алкохолно опиянение, опрял служебното оръжие в главата на съпругата си.
Ето и краткия коментар на журналиста Димитър Стоянов:
„Демек конклудентно действие на закана с убийство – чл. 144 ал. 3 от НК. Вроятно я е заплашил и вербално. А и то 2-3 шамара бой ли са…
Сега сериозно, ако това са кадрите на НСО, в тази служба трябва реподбор. Генерал Емил Тонев трябва да си ходи, ако кадрува подобни врачански бекове (то не са бекове, а вратарчета) на ръководни позиции.
Като цяло кадрите на НСА нямат място в НСО, но това са екзистенциални драми. В Перник и Враца може и да е прието да си бият жените и да им опират дула на пищови в главите, но по повечето от останалите региони на страната това си е престъпление. А 24 часа много деликатно „филтрират“ информацията за тази врачанска драма.“
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