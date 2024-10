Бурята „Дана“ уби 72-ма души в Испания

Броят на жертвите на наводненията, предизвикани от бурята „Дана“ в източната част на Испания, нарасна до 72 души, съобщиха от службите за спешна помощ, цитирани от АФП. Най-пострадали в момента са Валенсия и части от Кастилия-Ла Манча, където броят на изчезналите още не е установен. Бурята се мести към района на Барселона.

Испания обяви национален траур от 31 октомври до 2 ноември.

„Нов брой жертви, изготвен от различните сили за сигурност и спешна помощ: предварителните данни са за 72 жертви“, пише органът, който координира службите за спешна помощ в региона, в X. Стихията помете автомобили по улиците на селата и наруши железопътния транспорт в големи райони на страната, съобщи „Евронюз“. Броят на загиналите може да нарасне още, тъй като някои региони все още съобщават за нови жертви, а издирването на хора в неизвестност продължава.

Българите, които бяха блокирани на летището във Валенсия, отвчера, са отпътували за България. Това съобщи Рени Младенова, председател на Асоциация „Прогрес“, Валенсия и на Българското неделното училище „Васил Левски“ в испанския град, предаде БНТ.

Полетите от летище Валенсия са анулирани.

Високоскоростен влак с близо 300 души на борда дерайлира близо до Малага, железопътните власти съобщиха, че никой не е пострадал. Бедствието наруши и движението на високоскоростните влакове между Валенсия и Мадрид, както и на други крайградски линии в засегнатите региони.

Letur in Albacete, Spain this morning….👀😳 pic.twitter.com/3nMI1O3dZo

Utiel, Valencia in Spain today….

This is not normal #SpainFloods pic.twitter.com/VQwWi8piRr

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2024