05.10.2026 | 8:43

Чумата се върна в Русия? Пет болници в Сибир са под карантина

28-годишна служителка на противочумен институт почина край Иркутск, близо 200 души са под медицинско наблюдение, а официалните руски институции дават противоречиви сигнали за причината

Пет лечебни заведения в Иркутск са поставени под карантинни ограничения след смъртта на 28-годишна жена, докато руските власти изясняват дали Сибир е изправен пред първия човешки случай на чума в страната от десетилетия.

Случаят предизвика сериозно напрежение, защото първоначално от Бурятия бе съобщено, че жената е починала именно от чума, докато Роспотребнадзор впоследствие обяви друга версия – пневмония с неустановена етиология.

В Иркутск и съседния Шелехов са предприети противоепидемични мерки, а хората, контактували с починалата, са поставени под медицинско наблюдение. Към момента няма официално потвърдена епидемия и няма данни за установено разпространение на заболяването сред контактните лица.

Случаят е необичаен и заради професията на починалата. Жената е работила в Иркутския научноизследователски институт на Сибир и Далечния изток – специализирана структура, която се занимава именно с особено опасни инфекции и природни огнища на заболявания като чумата.

В руските медии се появиха версии за лабораторен инцидент и контакт с причинителя Yersinia pestis, но Роспотребнадзор съобщи, че при проверката не е установена авария при работа с патогенни микроорганизми. В пробите на служителката според ведомството не са открити микроорганизми, свързани с професионалната й дейност.

Именно разминаването между отделните официални изявления подхрани опасенията сред местното население.

На 2 октомври ръководителят на Бурятия Алексей Цыденов съобщи, че жената е починала от чума и подчерта, че тя не е посещавала Бурятия, където според него няма активни огнища. По-късно формулировката в публикацията му беше променена и причината за смъртта вече бе представена като вероятна, а не категорично установена.

Губернаторът на Иркутска област Игор Кобзев от своя страна говори единствено за подозрение за „особено опасна инфекция“ и не назова конкретно заболяване.

Според местни медии и независими руски издания ограниченията са засегнали градските клинични болници №1, №3 и №10 в Иркутск, Ивано-Матренинската детска болница и един от родилните домове.

Отделно стационарното отделение на районната болница в Шелехов беше затворено, а работата на лабораторията там бе временно прекратена. Публикуваната информация сочи, че карантината в част от лечебните заведения е предвидена за три седмици. Роспотребнадзор поддържа позицията, че санитарно-епидемиологичната обстановка в Иркутск и Шелехов остава стабилна.

Близо 200 души са били определени като контактни лица, а според разпространената в руските медии информация 189 от тях са били настанени или изолирани за наблюдение.

Предпазните мерки остават строги именно защото белодробната форма на чумата се отличава с бързо протичане и при близък контакт може да се предава чрез инфекциозни частици от дихателните пътища.

Ако подозрението в Иркутска област бъде окончателно потвърдено, това ще бъде първият регистриран човешки случай на чума в Русия от десетилетие.

Последният официално документиран случай е в Република Алтай, където през юли 2016 г. се разболява 10-годишно неваксинирано момче. Руското Министерство на здравеопазването съобщава тогава, че детето е заразено с бубонна чума, а Роспотребнадзор впоследствие уточнява, че момчето е участвало в одирането на див сурок. То оцелява благодарение на ранното разпознаване на инфекцията и навременното антибиотично лечение.

Природни огнища на Yersinia pestis продължават да съществуват в отделни райони, най-вече в Алтай, където причинителят циркулира сред диви гризачи. Именно затова местното население в рисковите територии продължава да бъде ваксинирано.

Световната здравна организация подчертава, че чумата не е изчезнала и днес.

Заболяването се причинява от бактерията Yersinia pestis, която обичайно циркулира между дребни бозайници и бълхи, а човекът се заразява при ухапване, контакт със заразени тъкани или чрез дихателни частици при белодробната форма.

Между 2019 и 2025 г. десет държави са съобщили на СЗО за предполагаеми човешки случаи, като шест от тях са регистрирали потвърдени заразявания.

Най-голямата част от случаите през този период са отчетени в Демократична република Конго и Мадагаскар.

Белодробната чума е най-тревожната форма при съмнение за разпространение между хора, защото засяга белите дробове и без своевременно лечение може да протече фатално.