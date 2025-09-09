09.09.2025 | 19:34

Денков: Борисов да замълчи и да подкрепи нашия кандидат-президент (видео)

Според депутата от ПП идеите на лидера на ГЕРБ за обща номинация са "глупости"

„Борисов и Пеевски пречат на развитието на България. Всякакви идеи на Борисов как ще правим общ кандидат за президент – всичко това са глупости. Ако Борисов е толкова загрижен за България, нека тогава да замълчи, да представим кандидат от десните и да го подкрепи. Ние нямаме никакво доверие нито на Борисов, нито на Пеевски и имаме всички основания за това“.

Това каза пред бТВ съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Николай Денков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на няколко пъти през последните месеци говори за това, че трябва да има обща кандидатура на ГЕРБ и ПП-ДБ. А проблемите на кметските управи в София и Варна с правосъдието започнаха малко след като десните се събраха на първи разговор по темата за обща номинация на президентските избори.

Бившият премиер настоя за оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради противоречивата информация около инцидента в Русе.

Той заяви, че „версиите се сменят и не кореспондират със записите“, което подкопава доверието в институцията.

„Вместо фактология и яснота – версии, които после се оказват неверни. Това, което виждаме през последните месеци, е едно непрекъснато замазване на проблемите. Аз първо не знам коя е версията на полицията, защото това, което чуваме, са най-различни неща, които не съответстват на това, което излиза като записи. Има ли дрифтиране? Няма ли? Представил ли се е полицай, или не се е представил? Кой е започнал и когато е дошла линейката, защо си е тръгнала веднага след това“, коментира Денков.

Той определи обвиненията към опозицията за ниското доверие в институциите като „нелепи“.

„Виждаме много ясно, двоен стандарт, селективно действие, избирателност спрямо различните хора, това не е приемливо. Единственото, което очакваме от него (Митов – бел. ред.), е да предостави надеждна и вярна информация. Така че да знаем, че ако утре или други дни излязат записи, тези записи няма да противоречат на това, което е казал той или колегите, които стоят до него. В случая изобщо не сме в такава ситуация“, добави Денков.

Той потвърди, че ПП–ДБ подготвя общ вот на недоверие. ДБ акцентира върху „завладяната държава“ – правосъдие, вътрешен ред и сигурност. ПП поставя фокус върху последиците за хората – бизнес среда, селективни действия на службите, сигурност.

„Формулировката ще бъде обща, след юридическо изчистване по политики“, каза още Николай Денков.

Според него спорът около антикорупционната комисия застрашава плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост.