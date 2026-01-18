18.01.2026 | 13:01

Доналд Тръмп тръгва към Европа с огромна делегация

Това е първата година, в която няма да участва основателя на Световния икономически форум Клаус Шваб

Доналд Тръмп пристига в Давос с най-голямата делегация на САЩ в историята на Световния икономически форум.

Срещата започва на 19 януари, а в американската делегация влизат държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт, министърът на търговията Хауърд Лътник и специалният пратеник Стив Уиткоф, пише „Гардиън“. В Давос ще присъства и губернаторът от Демократическата партия на Калифорния Гавин Нюсъм, който ще представи опозицията на Тръмп в САЩ.

Това е първата година, в която на форума няма да участва основателя му Клаус Шваб. 87-годишният „г-н Давос“ се оттегли от борда след обвинения за нередности, от които по-късно бе официално оневинен. Той няма да присъства, но издава нова книга, съвпадаща с форума.

Тази година Форумът се провежда на фона на продължаващия конфликт в Украйна, като президентът Володимир Зеленски също е в Давос в опит да мобилизира подкрепа.

Проучване на форума в Давос сред над 1300 политици, бизнес лидери и експерти сочи, че най-големият риск за следващите две години е „геоикономическата конфронтация“ – сблъсъкът за икономическо надмощие между големите сили. На второ място участниците поставят директна война между държави.

Темата на тазгодишното издание на форума е „Дух на диалога“, но тя звучи малко иронично. През последните седмици американският президент изпрати войски за арест на венецуелския лидер Николас Мадуро, засили реториката за анексиране на Гренландия и заплаши с удар срещу Иран заради потушаването на протестите. Паралелно с това обаче се наблюдава и отпор – включително безпрецедентно общо писмо на централни банкери в защита на независимостта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Докато Тръмп пристига с внушителна делегация, други лидери ще използват форума, за да защитят свободната търговия, трансатлантическото сътрудничество и подкрепата за Украйна. Сред тях са генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също ще присъства. Той предупреди, че когато държавни лидери погазват международното право и избират кои правила да спазват, това подкопава глобалния ред и създава опасен прецедент. По думите му ерозията на международното право вече не се случва „в сянка“, а открито.

Глобалните военни разходи са достигнали 2,7 трилиона долара годишно – ръст от 9,4%, най-високият от края на Студената война. Дипломати обаче смятат, че демонстрацията на американска военна мощ може да предизвика и нарастваща съпротива по света, тъй като делът на Китай и развиващите се икономики в глобалната икономика продължава да расте.

Очакват се над 60 държавни и правителствени ръководители, 55 министри на икономиката и финансите и повече от 800 главни изпълнителни директори. Таксата за участие достига 27 000 швейцарски франка или почти 29 хиляди евро на човек, без да се брои годишният членски внос.

Сред корпоративните лидери са шефовете на Nvidia, Microsoft и Anthropic – ключови фигури в бума на изкуствения интелект. Анализ на Greenpeace показва, че полетите с частни самолети, свързани с Давос, са се утроили между 2023 и 2025 г., което поставя под въпрос екологичната страна на форума.