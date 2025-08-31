31.08.2025 | 11:04

Екокатастрофа край Ботевград: Река Бебреш пресъхна (снимки)

Стои ли зад водната криза стои олигархичен интерес? Как да се обясни вечно зелената морава на голф игрището и винаги пълното езеро пред хотела на Валентин Златев

Река Бебреш край Ботевград пресъхна, но причините за тази екологична катастрофа са далеч по-задълбочени от просто суша и липса на валежи. Зад кризата стои не само природен проблем, а и дълбоко политическо и икономическо задкулисие с основен участник – бизнесменът Валентин Златев, който е известен с тесните си връзки с бившия премиер Бойко Борисов.

Валенин Златев е близък приятел и делови партньор на Бойко Борисов още от началото на 90-те години. Техните отношения и икономическите сделки са предмет на множество съмнения за корупция и злоупотреби. Златев е бивш шеф на „Лукойл България“, неговият баща ръководи ВЕЦ „Бебреш“, който се намира на река Бебреш, а според местните жители от язовир „Бебреш“ през тайна тръба се захранва езерото пред хотела на Златев.

Местни жители и активисти гневно коментират, че докато реката и малките водоеми в региона пресъхват, голф игрището на Златев в Правец остава зелено – заради поливане с вода от язовира, който е свързан с ВЕЦ-а му.

Така се откроява парадокс и крайна несправедливост в разпределението на водните ресурси, където интересите на олигархията стоят над нуждите на обикновените хора. В Плевен няма вода за санитарни нужди, около 400 хиляди души са на воден режим в сезона на пожарите, но премиерът на републиката притежава хотел със собствен водопад, а родните олигарси и близки до властта пълнят басейните си с питейна вода, като я плащат на същата цена, на която и обикновените българи, на които тя липсва дори за пиене.

Политическата сила на Златев не е тайна – той играе ключова роля в политическия живот на България, като подкрепя и финансира проекти, премиери, президенти и партии, включително партийния проект на Борисов и ГЕРБ. В дипломатически документи на САЩ, публикувани от Wikileaks, се посочва, че Борисов и Златев имат „тесни финансови и политически връзки“, а Златев е определян като „политически брокер и кукловод“. Тази връзка дава възможност на Златев да влияе не само на бизнеса, но и на политическите решения, свързани с екологията и водните ресурси.

Случаят с река Бебреш показва как икономически интереси, свързани с мощен олигарх, могат да доведат до реална екологична трагедия и социална несправедливост. Водната криза в Ботевград е симптом на системен проблем, при който природата страда заради частни интереси и корупция, докато местните жители остават без вода и с това – без надежда за справедливост.

От държавните институции вече няма надежда за спешна и прозрачна намеса, която да спре безконтролното източване на водни ресурси и да наложи категорични наказания на виновните. Това няма как да стане, след като партиите действат като корпорации, а техни фирми са получатели на обществени средства за изграждането на всички водни цикли във всички градове в страната. Но докато политико-бизнес мрежите около Златев и Борисов остават ненаказани, природната катастрофа край Ботевград ще продължи да расте, а с нея – и гневът на хората.

Красимира Катинчарова, народен представител