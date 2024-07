Ердоган шамароса дете, отказало да му целуне ръка (видео)

Турският президент Реджеп Ердоган зашлеви шамар на момченце, отказало да му целуне ръка. Кадрите, които предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи, са от официално събитие в турския град Ризе.

На видеото се вижда как детето се качва на сцената и се приближава до турския президент, пишат местни медии. Ердоган подава ръката си за целувка, но момчето отказва.

В този момент държавният глава го удря леко през лицето. Тогава детето все пак прави жеста, показващ уважение към по-възрастните, и президентът му дава пари.

Ердоган беше в Ризе заради мащабен проект, осигуряващ нови жилища на семейства в нужда. Момченцето, отказало да целуне ръка на президента, и родителите му бяха сред първите, получили ключовете за новия си дом.

Интересното е, че второто момченце, което поздравява турския президент, получава прегръдка и пари, без да се налага да целуне ръката на Ердоган.

В Турция все още е широко разпространена традицията да се целува ръка на по-възрастните в знак на уважение и почит. Този обичай е особено разпространен по време на празнични събития като Ид ал-Фитр и Рамадан Адха, както и по време на семейни събирания.

Solcu Gazete: Erdoğan slapped a boy who did not kiss his hand pic.twitter.com/KMU9jFlETa

— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2024