28.11.2025 | 21:05

Ермак подаде оставка след корупционния скандал, но в „Киев остават 40 разбойници“

Преди да се оттегли, шефът на кабинета на Володимир Зеленски обяви, че Украйна няма да се откаже от своите територии съгласно плана на Тръмп и веднага бил поет от спецслужбите

Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Андрий Ермак подаде оставка. Това съобщи държавният глава на бившата съветска република в Телеграм канала си.

По думите му вторият човек в държавата сам е решил да се оттегли, но международни анализатори съзряха в действията им отчаян опит за спасяване на Зеленски от корупционния скандал, който набира сила. Според тях президентът е предал най-добрият си приятел, за да може да се спаси.

„Али Баба подаде оставка. Останаха само 40 бандити“, коментира пък руският икономист Кирил Дмитриев пред агенция ТАСС.

Зеленски наивно вярва, че като предаде съучастниците си, може да спечели време за преговори за своето бъдещ, каза пък Родион Мирошник.

Украинският президент използва оставката на Ермак, за да спечели време и да убеди Европа да го защити от корупционен скандал, добави той пред ТАСС.

В същото време полският премиер Доналд Туск нарече оставката на Ермак и срещата на унгарския президент Виктор Орбан с руския си колега Владимир Путин в Кремъл „фатална комбинация“.

Украинският премиер Юлия Свириденко вероятно ще стане началник на кабинета на Зеленски, прогнозира Insider.

Междувременно Ройтерс оповести, че оставката на Ермак хвърля сянка и върху Зеленски.

Ако е бил принуден да подаде оставка, това може да се разглежда от една страна като прочистване, но от друга е знак, че скандалът засява Зеленски и обвиненията в корупция се приближават към него.