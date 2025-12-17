17.12.2025 | 10:53

Ето къде живее Пеевски!

Председателят на ДПС-Ново начало обитава къща на ул. „Сребърна гора“ в „Бояна“, която е купена от Николай Василев през май тази година

Къде живее Делян Певски?

Нашата хипотеза е за малка, спретната къщурка на улица „Сребърна гора“ в Бояна. Защото улицата към къщурката е завардена от патрулка. Наблизо е и предишната му бърлога – nотел „Берлин“.

Официално имението е собственост на фирма „СЪНШАЙН 19“ ЕООД, която придобива луксозния имот (включващ парцел от 1516 кв. м. и две сгради) за впечатляващите 5 085 158 BGN на 12 май 2025 г..

Продавач е Николай Василев Василев, бивш кандидат за премиер на Слави Трифонов и ексминистър от НДСВ – партията, от която тръгва и Делян Пеевски.

Управител и едноличен собственик на купувача „СЪНШАЙН 19“ ЕООД е Валентин Ангелов Маринов. Маринов е бил съуправител във фирма „МАДЕЙРА“ ЕООД заедно с Виктор Великов Желев. Виктор е син на Велико Желев, който нашумя с придобиването на свързваната с Пеевски фирма „Водстрой 98“, преди да се установи в Дубай – същият луксозен емират, който дълго време беше предпочитан дом и за самия Пеевски.

С какви пари е купен имотът не е ясно. Не виждаме тези 5 милиона в ГФО на фирмата /с един осигурен служител/ за предходните години.