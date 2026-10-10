10.10.2026 | 21:15

Ето коя е дамата, откраднала шоуто на Тръмп (видео)

Сюзън Дел пристигна при американския президент с обещание за 6,25 млрд. долара за децата, а интернет се вторачи във външния ѝ вид и заля мрежата с мемета и злостни коментари

Доналд Тръмп обича да е звездата на всяко събитие, но този път прожекторите в Белия дом се обърнаха към друга личност – 60-годишната милиардерка Сюзън Дел, която пристигна с обещание за 6,25 милиарда долара в подкрепа на американските деца, а си тръгна като интернет сензация заради външния си вид.

Съпругата на основателя на компютърния гигант Dell Technologies Майкъл Дел се появи редом до президента на 7 октомври, за да представи напредъка по една от любимите му инициативи. Вместо благотворителността обаче, социалните мрежи се вторачиха в лицето на бизнесдамата, което предизвика лавина от подигравки и коментари. Германският Bild описва необичайната ситуация, при която жена, пристигнала с милиарди за благотворителност, неочаквано засенчи най-шумния политик в Америка.

Всичко започна съвсем тържествено в Овалния кабинет, където Тръмп посрещна семейство Дел, за да отчете напредъка на програмата Trump Accounts. Инициативата предвижда инвестиционни сметки за американските деца, а богатото семейство обеща да осигури по 250 долара за 25 милиона от тях. Майкъл Дел обяви, че към сутринта на 7 октомври средства вече са постъпили в 10 милиона сметки, като останалите трябва да бъдат финансирани до края на седмицата. Президентът похвали щедростта на гостите си и дори се пошегува дали Сюзън не възнамерява да се кандидатира за политически пост.

Точно тогава интернет реши да смени темата и вместо да обсъжда детските спестявания, започна да разнищва физиономията на милиардерката. Потребители коментираха скулите, очите, веждите и цялостното ѝ излъчване, а някои стигнаха до сравнения с извънземни. Появиха се колажи, мемета и видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, които превърнаха появата ѝ в повод за виртуални подигравки. В дискусията се включиха дори специалисти по естетична хирургия, въпреки че няма публично потвърдени данни Сюзън да се е подлагала на конкретни козметични процедури.

Зад жената, чието лице предизвика толкова оживени спорове, стои биография, далеч по-интересна от интернет шегите. Родена като Сюзън Либерман, тя среща бъдещия си съпруг в Остин, щата Тексас, през 1988 година, а двамата сключват брак година по-късно. Семейството има четири деца, но Сюзън никога не се ограничава до ролята на съпруга на технологичен магнат. Започва кариерата си в недвижимите имоти, по-късно навлиза в модния бизнес и създава собствени марки, сред които луксозната Phi.

През 1999 година двамата основават фондацията Michael & Susan Dell Foundation, която се превръща в един от значимите им благотворителни проекти. Организацията подкрепя образованието, здравеопазването и социални програми, а общият размер на обявените от семейството дарения и ангажименти през годините достига милиарди долари. Сюзън участва активно в работата на фондацията и през 2019 година получава признание с включването си в Залата на славата на жените в Тексас. Тя има и любопитна модна връзка с политическия елит – през 2001 година създава официални тоалети за дъщерите на тогавашния президент Джордж Буш-младши.

По време на срещата с Тръмп Сюзън предпочете да говори за писмата, които семейството получава от родители, баби, дядовци и деца след първите преводи по инвестиционните сметки. Тя разказа за малчугани, които мечтаят да станат лекари, инженери, медицински сестри и предприемачи, а родителите им приемат финансовата подкрепа като знак за доверие в бъдещето на своите наследници. „Не са важни само парите, макар и те да имат значение. Също толкова важно е да знаеш, че някой вярва в теб и в твоето бъдеще“, заяви бизнесдамата пред американския президент. Призивът ѝ към семействата беше да активират сметките на децата си и да ги насърчават да мечтаят смело.

Програмата Trump Accounts предвижда държавна вноска от 1000 долара за отговарящите на условията американски деца, родени между 1 януари 2025 и 31 декември 2028 година. Дарението на семейство Дел е отделен частен ангажимент, насочен към разширяване на подкрепата за милиони други деца. Инициативата предизвиква политически дебати за инвестиционния риск, достъпа на по-бедните семейства до финансовите пазари и действителните дългосрочни ползи. Семейство Дел не е коментирало публично подигравките с външния вид на Сюзън след срещата в Белия дом.