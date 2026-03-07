07.03.2026 | 21:35

Ето защо в България няма атентати

Бившият вътрешен министър Богомил Бонев живота и нравите у нас

Едно старо, но вярно:

ЕТО ЗАЩО В БЪЛГАРИЯ АТЕНТАТИ НЯМА:

Двамина джихадисти пристигнали у нас тия дни, решени да се превърнат в оръжие на Аллах и да раздадат справедливо възмездие.

Обаче…

Кацнали, а после висели осем часа на летището, щото им няма багажа. Авиокомпанията не поемала отговорност за изгубен багаж, размотавали ги по гишетата, накрая един служител им предложил да се върнат на другия ден, може пък нещо…

Наели такси за хотела. Останали с впечатление, че летището е много далече от София, щото бакшишът използвал тъмнината и час и половина ги размотавал из Младост, Дружба и гара Искър. Накрая излязъл на околовръстното, взел сменника си, после двамата изкарали от таксито, пребили и ограбили набожните чужденци.

Успели да се доберат в хотела чак на другата сутрин, чужденците си направили онлайн резервации за полет на България Еър. Пъкленият им план бил да отвлекат самолета и да го взривят в мола на Черни връх. Първо се отбили в чейндж бюро и сменили долари за чисто нови български хилядолевки.

Взели Рент а Кар, но висели близо два часа в софийските задръствания. После нетърпеливо изчакали да пуснат движението след протест на съюза на цветарите и санитарките, а след това чакали още час, щото се прибирал председателят на Народното събрание от Брюксел. После чакали, щото имало мач на националния стадион. Ултраси, като ги видели, почнали да им викат „цигани“ и ги набили.

Пристигнали на летището, след като самолетът им вече бил излетял. Багажът им все още го нямало. Платили Рент а Кар-а с хилядолевка. Набили ги и извикали полиция. Полицаите им взели последните долари и им казали да не им се мяркат повече пред очите.

Отишли на Терминал 2 и пак направили резервация за полет. Изкарали нощта на пейките, за да чуят на развиделяване, че има мъгла и полетите са отложени. После, че няма да има полети. Багажът им го нямало.

Спогледали се и хванали първия автобус за турската граница… а там ги чакал Динко.