10.03.2026 | 21:38

Европа и светът пред нов енергиен удар: Иран минира Ормузкия проток

Има само един победите в тази война – Русия, коментира пък председателят на Европейския съвет Антонио Коща

Иран е започнал да разполага морски мини в корабоплавателните маршрути на Ормузкия проток, според данни на американското разузнаване. Това е опасна ескалация, която заплашва да задълбочи блокадата на най-важния енергиен коридор в света, точно когато доверието в способността на Вашингтон да го отвори претърпя сериозен удар във вторник.

Малки ирански съдове, способни да пренасят по две или три мини всеки, са били засечени да навлизат във водния път, написа старши репортерът на CBS News в Белия дом Дженифър Джейкъбс в социалната мрежа X. Новината бе съобщена от CBS News, Turkiye today, Times of Israel и др. медии

Въпреки че общият запас от мини на Иран не е публично известен, оценките през годините варират от приблизително 2000 до 6000 морски мини от ирански, китайски и руски варианти.

Информацията от разузнаването се появи в ден, в който гръмко твърдение на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт относно ескортирането на танкер от ВМС през протока бе публично опровергано. Райт публикува, че „Военноморските сили на САЩ успешно ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантират, че петролът продължава да тече към глобалните пазари“, отдавайки заслугата на президента Доналд Тръмп за „поддържането на стабилността на световната енергетика по време на военните операции срещу Иран“.

В рамките на часове висш източник от военноморските сили на Иранската революционна гвардия (IRGC) заяви пред иранската медия Iran Now, че твърдението „не отговаря на истината“, като настоя, че нито един танкер с американски ескорт не е преминавал през протока. Източникът описа съобщението като част от „медийна война и опити за подвеждане на общественото мнение“, добавяйки, че протокът остава под „прецизно наблюдение“ от иранските сили и че „всяко военно движение в района се следи напълно“.

Впоследствие Райт изтри публикацията без публично обяснение, което подкопа едноседмичните послания на администрацията, насочени към убеждаване на света, че търговският трафик скоро ще бъде възобновен.

Само няколко часа по-късно прессекретарят Каролин Левит отрече твърдението на министъра на енергетиката, че ВМС на САЩ са ескортирали кораб през Ормузкия проток: „Мога да потвърдя, че ВМС на САЩ не са ескортирали танкер или плавателен съд към този момент, въпреки че, разбира се, това е опция, която президентът заяви, че абсолютно ще използва, ако и когато е необходимо в подходящия момент“, каза Левит.

Иран: Няма да позволим износа дори на един литър петрол от региона към враждуваща страна

Няма да позволим износа дори на един литър петрол от региона към враждуваща страна и партньорите й. Това обяви говорителят на гвардейците Али Мохамад Найни.

Заканата му звучи страшно на фона на кризата, която се задава. Затова и от Саудитска Арабия – най-големият износител на суров петрол в света – алармира, че последиците за световната икономика ще са катастрофални, ако блокадата на Ормузкият проток продължи. Бедата за Европа обаче е, че не само иранците спират танкерите, но и техните авери – хутите от Йемен. След като техният духовен водач аятолах Али Хаменеи бе убит и последователите му в Техеран обявиха Джихад, от шиитската бунтовническа групировка се заканиха да стрелят по плавателните съдове, насочващи се към Суецкия канал.

Доналд Тръмп пък заяви, че за да намали цените, щял да отмени свързаните с петрола санкции срещу някои държави, докато нещата се оправят. Той не спомена Русия, но всички разбраха, че американският президент говори именно за тази страна.

„Когато нещата се оправят, може и да не се налага вече да връщаме пак санкциите. Ще има много мир…“, заяви американският президент и за пореден път вбеси европейските си партньори, които са категорично против смекчаването на санкциите срещу руския петрол.

Само един е победителят в тази война и това е Русия, коментира председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„С повишаването на цените на петрола тази страна печели нови ресурси за агресията си срещу Украйна. Възползва се и от отклоняването на оръжията. Иначе те щяха да бъдат изпратени на Киев“, коментира той.

Междувременно жители на Техеран разказват, че заради неспирните взривове въздухът там е отровен, а снимки разкриват щетите по персийски дворец, който уж е защитен от ЮНЕСКО.

Междувременно военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Америка няма да отстъпи, докато врагът не бъде непълно унищожен. „Това и правим, но ще приключим по наш график и избор“, добави той.

Според иранските власти пък американски удар е поразил завод за пречистване на морска вода. Това не е толкова страшно, тъй като в ислямската република използват едва около 2 процента от обезсолената вода в бита си.

Държавите в Близкият изток, зависещи най-много от станциите за обесоляване на вода, са Кувейт – 90%, Оман – 86%, Израел – 75%, Саудитска Арабия – 70%, Бахрейн – 60%, Катар – 50% и Обединените арабски емирства – 42%, коментира в своя телеграм канал „Време напред“ военният анализатор Юрий Иванов.

След поразяването на инсталацията в Иран може да се очакват удари по такива съоръжения в съседните страни, а за тя това ще е ужасяващо и за тази част от света тогава може да се сбъдне прогнозата на пророчицата от Петрич Ванга, която бе казала, че водата ще стане по-скъпа дори от златото.