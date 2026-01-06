06.01.2026 | 22:00

Европа ще пази Украйна от Русия

Многонационални сили, санкционни механизми и твърди гаранции оформят архитектурата на сигурността

След дълги месеци на война, несигурност и дипломатически сондажи, Украйна получава нещо повече от политическа подкрепа – очертана рамка за реална защита. Срещата в Париж днес събра европейските лидери и партньори около конкретни ангажименти, които целят да гарантират сигурността на страната след края на бойните действия и да предотвратят нова агресия.

Подписаната в Париж декларация за сигурността на Украйна бележи качествено нов етап в международните усилия за стабилизиране на региона след евентуално примирие с Русия. Документът, подкрепен от т.нар. „Коалиция на желаещите“, очертава възможността за разполагане на многонационални сили, които да действат като възпиращ фактор срещу бъдеща руска агресия, съобщава бТВ.

Украинският президент Володимир Зеленски определи декларацията като „много конкретна“ и подчерта, че Киев вече разполага с яснота кои държави ще участват и какъв ще бъде техният принос. По думите му става въпрос не за символични жестове, а за предварително подготвена инфраструктура за сигурност, която да бъде задействана веднага след дипломатическо споразумение.

Франция и Великобритания са посочени като основни донори на военен контингент, докато Турция ще има ключова роля в гарантирането на сигурността в Черно море – зона с пряко значение и за България. Именно морската сигурност се очертава като един от най-чувствителните елементи в следвоенната стабилизация на Украйна.

Срещата в Париж събра представители на 35 държави и бе ясен сигнал, че Европа се опитва да излезе от сянката на Вашингтон и да поеме по-активна роля. Въпреки това САЩ остават ключов фактор. Присъствието на специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и на Джаред Къшнър подсказва, че Вашингтон е склонен да подкрепи европейска мисия, включително чрез мониторинг на евентуалното примирие.

Особено важно място в декларацията заемат юридически обвързващите клаузи – ангажименти за санкции, военна и логистична помощ, ако Русия наруши бъдещо споразумение. Това е опит да се избегне сценарий, при който мирът в Украйна се оказва временна пауза преди нова ескалация.

България, представена от премиера в оставка Росен Желязков, заяви готовност да участва в домейна „Безопасност по море“ съвместно с Румъния и Турция. Участието ще бъде в рамките на реалния капацитет на страната, като фокусът остава върху противоминните операции и сигурността на морските маршрути.

Декларацията подчертава и още един ключов момент – мирът в Украйна е пряко свързан със сигурността на цяла Европа. Лидерите се обединиха около разбирането, че „фалшив мир“ би бил по-опасен от продължаващ конфликт. Именно затова Парижката декларация се представя като опит за дългосрочна рамка, а не като временна политическа декларация.