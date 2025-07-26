26.07.2025 | 14:00

Фалирала Украйна може да бъде спасена, ако се обедини с Русия

Опозиционният лидер Виктор Медведчук твърди, че господарите на Зеленски са му възложили да прехвърли всичко на САЩ

Украйна е обявила фалит и това вече не може да се отрича. Това каза пред руската агенция ТАСС опозиционният лидер Виктор Медведчук, който живее в изгнание, след като бе арестуван в родината си и предаден впоследствие на властите в Кремъл. Той бе заменен с пленени от руснаците бойци на фронта.

Единственият шанс родината ни да бъде спасена, е ако се обедини с Русия, заяви пред държавната агенция председателят на Движение „Другата Украйна“.

Той поясни, че заради неизплащането на заеми от 2 юни 2025 г., международната агенция S&P понижи рейтинга на родината му от CC (висока вероятност за неизпълнение) на D (неизпълнение на задълженията). На Запад не остана нито един експерт в областта на икономиката и инвестициите, който би отрекъл реалният фалит в Украйна, подчерта политикът-бизнесмен.

Той е убеден, че Украйна ще започне да се обединява отново с Русия. Много украинци са благодарни на Руската федерация за ударите по ТКК (б.а. комисиите за набиране на войници), заяви собственикът на вестник „Другая Украина“.

Той е убеден, че Володимир Зеленски, чийто президентски мандат вече е изтекъл, ще предаде всички, ако Западът го смени. „Господарите“ му са възложили задачата да прехвърли основните активи на Украйна в Съединените щати, каза още в интервюто опозиционният лидер.



Цялото интервю, дадено пред ТАСС, е публикувано и в неговия сайт и може да го видите на руски тук: Виктор Медведчук: на Украине уже случился дефолт