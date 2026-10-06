06.10.2026 | 19:31

Федерацията по щанги фалира месец преди Световното първенство

Щангите останаха без финансиране от началото на годината

Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести е подал молба за фалит на федерацията.

Ботев, koйто загуби битката с Асен Златев в края на миналата година, е внесъл молба за обявяване на федерацията в несъстоятелност в Софийския градски съд на първи октомври. В нея той посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и не може да заплати дълга си към НАП, който към октовмри 2026 г. е близо 96 000 евро. „В резултат на липсата на финансиране федерацията има задължения и към доставчици, физически лица и др. дружества, които не могат да бъдат платени с оглед липсата на средства“, се посочва в молбата.

Там се отбелязва още, че федерацията е в трайна невъзможност за плащане на парични задължения, спрени са всичките ѝ плащания и липсват достатъно активи. Заради това и Ботев внася молба за фалит.

Искането на Ботев идва по-малко от месец преди старта на световното първенство, което започва в края октомври в Китай.

Федерацията остана без финансиране от началото на годината, защото изпадна в административни капани, от които страдаше и Българския олимпийски комитет до преди няколко месеца.

Федерацията не е подала финансов отчет към спортното министерство и това пречи на финансирането ѝ за настоящата година. Още в началото на годината се разбра, че отчет не може да бъде подаден, защото доскорошният председател на федерацията Стефан Ботев не бил предоставил всички документи за разходите на БФВТ за предходната година и членовете на Управителния съвет отказват да подпишат непълния доклад.

В края на 2025 г. олимпийският шампион от 1980 г. Асен Златев беше избран за шеф на федерацията за сметка на Стефан Ботев, но последваха серия от съдебни жалби. От тях остана само една, но тя пречи Златев да бъде вписан като президент на федерацията в Търговския регистър.

През февруари Ботев обвини Златев заради липсата на финансиране, но олимпийският шампион не е встъпил официално в длъжност заради съдебните жалби.

Ако федерацията бъде обявена в несъстоятелност, спортното министерсвто ще отнеме лиценза ѝ и това ще остави българските щанги без право на държавно финансиране най-малко за следващата година, докато бъде сформирана нова федерация.

Подобен сценарий ще позволи на националните състезатели да преминат да се състезават за чужди държави без за техните права да бъдат плащани никакви компенсации. Най-големият риск, ако това се случи, е какво решения ще вземе олимпийският и световен шампион Карлос Насар за своето бъдеще.

Проблемите не спират

Проблемите около федерацията не спират близо две години, като събитията повтарят тези от края на 2024 г., когато отново беше подадена молба за фалит на федерацията.

В критичния момент Стефан Ботев застана начело на федерацията, а в началото на 2025 г. се снима със санкционирания по глобалния закон „Магнитски“ Делян Пеевски. След това се разбра, че Пеевски поема ангажимент за решаване на проблемите на федерацията.

Toгава задълженията ѝ бяха около 1 млн. лв., а спортното министерство беше спряло финансирането ѝ. Пеевски оказа първоначална финансова подкрепа от 100 хил. лв., но не се разбра как точно, след като заради санкциите по „Магнитски“ не би следвало да оперира с международните разплащателни системи на банките.

След световната титла на Карлос Насар през есента на 2025 г. Стефан Ботев обяви, че заслугата е на Пеевски.

Тогава се стигна до напрежение между Насар и шефа на федерацията, но в крайна сметка и световният шампион се снима с Пеевски. След общественото възмущение, Насар обяви, че никога не е бил обвързан с политически фигури и това е жест към федерацията.

Няколко месеца по-късно Насар публично се обяви против намесата на Пеевски в спорта. Все пак обаче лидерът на „ДПС-Ново Начало“ получи благодарности от Ботев при финансовия му отчет на общото събрание в края на миналата година. От него се разбра, че федерацията е успяла да погаси около 20% от дълговете си и задълженията ѝ са около 800 хил. лв.

Новоизбраният президент Асен Златев пък не отхвърли възможността да разчита на средства от Пеевски, но въпреки това, изборът му беше обжалван.