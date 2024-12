Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че Володимир Зеленски му е предложил 500 милиона евро от руски активи по време на преговорите в Брюксел в подкрепа на членството на Украйна в НАТО.

„Г-н президентът (Зеленски по време на разговорите) се върна към темата за газа. Той ме попита дали ще гласувам за членството на Украйна в НАТО, ако ми даде руски активи на стойност 500 милиона евро. Аз, разбира се, му отговорих: никога“, каза премиерът на Словакия пред репортери.

“Вие просто знаете моето мнение за членството на Украйна в НАТО. И е странно, че ми зададе такъв въпрос, защото той много добре знае, че поканата на Украйна в НАТО е абсолютно неприемлива“, добави словашкият министър-председател.

Фицо смята получаването на покана за присъединяване към НАТО от Украйна за „напълно нереалистично“. Словашкият премиер многократно е заявявал, че никога няма да подкрепи влизането на Украйна в алианса.

Той разказа и за друго предложение на Зеленски, което е отхвърлил. Украинският президент е заявил, че ще се съгласи да транзитира руски газ, ако Словакия не плати на Русия за него преди края на войната. Фицо нарече искането на Зеленски абсурдно.

„Очевидно сме изправени пред газова криза благодарение на президента Зеленски“, каза Роберт Фицо в началото на пресконференция в Братислава.

Украйна продължава да отхвърля удължаването на транзита на природен газ през нейна територия след изтичането на договора в края на годината.

Киев обяви, че няма да продължи сделката за транзит на газ с Русия, тъй като двете страни са във война.

„And when I asked him about the transit of gas through Ukraine, Zelensky ruled out any idea of ​​it. He made proposals that seem absurd to me. For example, that he would agree to this only if we did not pay Russia until the end of the war. What fool would give us free gas? When… pic.twitter.com/G1oCf3CnlV

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) December 20, 2024