14.03.2026 | 11:54

Фризьорка, данъчен измамник и операторка на секстелефон водят депутатските листи на „Възраждане“

С крими минало и без никакво образование – това са Възрожденците на Костя Копейкин

Партия „Възраждане“ взриви общественото пространство, като първа обяви водачите на листите си за предстоящия вот на 19 април, залагайки на скандални фигури с тъмно минало. Вместо експерти, хората на Костадин Костадинов предлагат коктейл от кадри, включващ бивша фризьорка, операторка на секс телефон и данъчни измамници. Социолозите вече вещаят тежък крах за „копейките“, предвиждайки едва 7% подкрепа заради масовото разочарование от морала на кандидат-депутатите.

Сред най-фрапиращите имена е Искра Михайлова, чиято биография крие „гореща“ кариера на еротичен телефон и съмнително финансиране от албанеца Леонидас Кадели. Във Видин пък залагат на Вера Александрова – фризьорка с мистериозно образование. Икономическият „гуру“ на партията Димо Дренчев също се оказа в окото на бурята, след като стана ясно, че фирмите му за дограма дължат над 100 000 евро на държавната хазна.

Не по-малко скандални са и останалите „възрожденци“. Кръстъо Врачев е преследван от съдия-изпълнител за 37 000 лева неплатени издръжки на собствените си деца, докато Ангел Георгиев е обвиняван, че е отнел къщата на бедно семейство чрез хитра схема с търг на ЧСИ. Междувременно Борис Аладжов демонстрира рязко забогатяване, заменяйки старата „баничарка“ със скъп джип и тлъста банкова сметка. На фона на мизерията в Русе, Златан Златанов пък се оплака, че депутатската заплата от 11 000 лева му е малка. Сагата се допълва от Веселин Вешев и Ангел Георгиев, които са подсъдими за побой над полицаи, но вероятно ще отърват затвора заради изтичаща давност.