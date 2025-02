Гърция днес! България кога? (видео)

Гръцката полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти, хвърлящи бензинови бомби, след като протест за отбелязване на годишнината от най-тежката влакова катастрофа в страната прерасна в насилие.

Десетки младежи с качулки хвърляха коктейли Молотов, трошиха павета и се опитаха да нахлуят в барикадите пред парламента по време на сблъсъци с полицията в центъра на Атина.

Полицията за борба с безредиците отговори със залпове от сълзотворен газ и шумови гранати.

Стотици хиляди хора участваха в митинги в цялата страна, за да поискат справедливост две години след влаковата катастрофа от 2023 година.

57 души бяха убити, когато пътнически влак, пълен със студенти, се сблъска с товарен влак в Темпе през 2023 г. Катастрофата се превърна в символ на институционален провал в страната.

„Вие броите печалби. Ние броим животи“, скандираха протестиращите, докато някои носеха черни балони и антиправителствени транспаранти.

Протести се провеждат в десетки градове в нашата съседка като част от обща стачка, която приземи полети и спря морския и влаков транспорт.

Международните и вътрешните полети бяха спрени, тъй като ръководителите на полети се присъединиха към стачката.

Моряци, машинисти, лекари, адвокати и учители също участват, като фирмите и магазините в цялата страна са затворени.

Демонстрациите бяха водени от роднини на 57-те убити и са сред най-големите след дълговата криза в страната преди повече от десетилетие.

„Правителството не е направило нищо, за да получи справедливост“, каза Христос Майн, 57, музикант на митинга в Атина. „Това не беше злополука, а убийство.“

Янис Панагопулос, президент на Общата конфедерация на гръцките работници, най-големият профсъюз в страната, който подкрепи стачката, каза: „Пълната истина трябва да излезе наяве и отговорните, независимо колко висока позиция имат, трябва да бъдат подведени под отговорност.“

Демонстрациите бяха подхранвани от негодувание от предполагаемото бездействие на консервативното правителство, след като катастрофата разкри недостатъци в транспортната инфраструктура на страната.

Дългоочакван доклад за разследването на катастрофата, публикуван в четвъртък, заключава, че виновни са човешка грешка, остаряла инфраструктура и големи системни повреди. Той също така установи, че пропуските в безопасността, които са причинили катастрофата, не са запълнени.

Отделно съдебно следствие остава незавършено.

Правителството на премиера Кириакос Мицотакис е изправено пред критики от роднини на жертвите, че не е инициирало парламентарно разследване за политическа отговорност. Правителството отрича да е извършило нарушение и казва, че разследването зависи от съдебните органи.

