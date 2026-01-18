Германия изтегли набързо 15-те си войници от Гренландия

Германия изтегли предсрочно своите военни от Гренландия, без обяснение. Група от 15 войници на Бундесвера неочаквано напуснаха Гренландия и отлетяха от Нуук, столицата на острова, съобщи Bild. Кореспондент на медията е видял записа как германските офицери и войници се качват на полет на Icelandair. Мисията приключи предсрочно, без публични изявления или официално обяснение от Берлин.
Вестникът отбелязва, че говорителят на мисията на място не е отговорил на искане за коментар и обаждания, а също, че няма реакцията и от страна на германското правителство.
Малко по-късно обаче новината беше потвърдена пред ДПА от говорител на Бундесвера, който заяви, че германският военен разузнавателен екип от 15 войници, изпратен наскоро в Гренландия, днес напуска арктическия остров и ще отпътува за Копенхаген.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране