18.01.2026 | 20:24

Германия изтегли набързо 15-те си войници от Гренландия

Според Bild, заповедта за връщане е дошла от Германия рано тази сутрин

Германия изтегли предсрочно своите военни от Гренландия, без обяснение. Група от 15 войници на Бундесвера неочаквано напуснаха Гренландия и отлетяха от Нуук, столицата на острова, съобщи Bild. Кореспондент на медията е видял записа как германските офицери и войници се качват на полет на Icelandair. Мисията приключи предсрочно, без публични изявления или официално обяснение от Берлин.

Вестникът отбелязва, че говорителят на мисията на място не е отговорил на искане за коментар и обаждания, а също, че няма реакцията и от страна на германското правителство.

Малко по-късно обаче новината беше потвърдена пред ДПА от говорител на Бундесвера, който заяви, че германският военен разузнавателен екип от 15 войници, изпратен наскоро в Гренландия, днес напуска арктическия остров и ще отпътува за Копенхаген.

Според Bild, заповедта за връщане е дошла от Германия рано тази сутрин. Всички предварително планирани срещи и събития са били набързо отменени. Ден преди това ръководителят на групата, адмирал Щефан Паули, заяви, че войските очакват решението на Берлин за евентуални следващи стъпки.Причините за внезапното напускане все още не са разкрити. Една от теориите е, че решението може да е свързано с ескалиращия конфликт за автономния датски остров и новите търговски заплахи от президента на САЩ Доналд Тръмп, въпреки че няма официално потвърждение за това. Но очевидно това не се е случило: в 8.30 ч. тази сутрин местно време войниците вече са били на летището с багажа си. Петнадесетте войници от сухопътните войски, военновъздушните и военноморските сили пристигнаха в Гренландия в петък като част от разузнавателна мисия на страните от НАТО по покана на Дания. Целта беше учение, както и проучване на други възможности за учения и разполагане на войски. Мисията започна, след като в сряда срещата между външните министри на Дания, Гренландия и САЩ във Вашингтон се провали.