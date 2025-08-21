21.08.2025 | 14:05

Германия задържа украинец, взривил газопроводите „Северен поток“

Сергей К. е арестуван в Италия. Украйна отрича да е замесена

Германия е задължала украинец, участвал във взривяването на двата газопровода на „Северен поток“. Федералната прокуратура на Германия съобщи за арест в Италия във връзка с взривяването на газопроводите.

Знае се само, че полицията в Римини е задържала украинския гражданин – Сергей К., за когото се твърди, че е един от координаторите на операцията.

По данни на прокуратурата той е част от групата, която през септември 2022 г. близо до остров Борнхолм е поставила взривни устройства по тръбите на „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“. За транспортирането е използвана ветроходна яхта, наета в Росток с помощта на фалшиви документи и посредници.

Експлозиите на 26 септември 2022 г. нанесоха тежки щети на двата газопровода. Киев отново отхвърля участие на Украйна и продължава да обвинява Русия, докато разследванията на западни медии сочат към украинска следа.