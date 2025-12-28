28.12.2025 | 11:32

Гнусно! Германската национална телевизия се изгаври с Бъдни вечер с гол лепкав човек (виедо)

Свещеникът Томас Щайгер допълни, че целта им е била да се използва модерен, артистичен подход

Държавната телевизия на Германия АРД излъчи на Бъдни вечер странна и едновременно съобразена с либерал-глобалисткия устав полунощна коледна литургия. Тя бе предавана от католическата църква „Света Мария“ в Щутгарт. Вместо традиционната дървена или керамична фигурка на Младенеца Исус в яслата, на зрителите бе предложено да гледат нещо неочаквано: гол възрастен човек, увит в омацана в слуз прозрачна материя, който се въргаля върху слама и диша през малка дупка. Около атракцията бе наредена публика, част от която бе облечена в цветовете на дъгата, разказва Флагман.бг.

Телевизията обяви, че литургията се провежда под мотото „Никога не е имало толкова човечност!“ и се фокусира върху темата за „човешката уязвимост“ и „въплъщението на Бог в крехък живот“. Тя бе водена от рундфункпфарар Томас Щайгер от диоцеза Ротенбург-Щутгарт и гемайндеферентин Катарина Лезар. Рунднфункпфарар е традиционна длъжност към държавната медия за свещеник, който е назначен да води литургии по радиото и телевизията. Гемайндеферентин пък е светско общинско лице, поставено в съответната католическа църква в Германия, което да следи за провеждането на церемониите. В последните години тези общински представители се изявяват по-скоро като партийни секретари, които следят църквата строго да спазва либерал-глобалистките порядки: мултикултурализъм, включване, устойчивост и всичко останало от давоския списък..

„Криптата показва един истински човек, който лежи там крехък, гол и открит. Той е увит по този начин, защото е уязвим, и искаме да запазим неговото достойнство и интимност“, заяви Катарина Лезар. От своя страна свещеникът Томас Щайгер допълни, че целта им е била да се използва модерен, артистичен подход. „Не искаме да провокираме, но и не искаме да си затваряме очи. Искаме да вдъхновяваме“, каза той.

Авторка на инсталацията е младата щутгартска художничка Милена Лорек. Според нейното концептуално описание, сцената представлява „момент на несигурност между сигурност и бедствие“ и цели да покаже суровата, неидеализирана истина за човешкото раждане – без грим и украса.

Църквата „Света Мария“, откъдето вървеше телевизионното излъчване, с помощта и на своя гемайндеферентин, отдавна е сресана по либерал-глобалисткия конспект. Тя се слави като „прогресивна и отворена към социални теми, включително ЛГБТ+“.

Даже официални издания като „Билд“ и „Нордкуриер“ отделиха внимание на „слузестото същество“. Реакциите обаче не предизвикаха официален отговор от немската католическа църква. Вече трети ден тя продължава да пази мълчание и да не им отговаря.