Австралийският сенатор Джерард Реник призова за одит на Банката на Англия (Английската централна банка) и публикува конфиденциално писмо, изпратено до Комисията по икономика на Сената от Централната банка на Австралия относно запитване за австралийското злато на съхранение в Обединеното кралство. „Съществуването на фалшиви златни кюлчета е било установено в миналото чрез наличието на дублирани серийни номера“, пише в писмото.

“Банката на Англия също трябва да бъде одитирана. Те са били хващани да държат фалшиви златни кюлчета с дублиращи се серийни номера в миналото. Ако една централна банка държи фалшиво злато, колко други също държат?

Тъжното е, че Централната банка на Австралия, знаейки това, все още отказва да вземе австралийското злато от трезорите на Банката на Англия и да го върне у дома“, написа сенатор Реник под публикация на Илон Мъск в социалната мрежа X относно златния резерв на САЩ.

Surely it’s reviewed at least every year?

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2025