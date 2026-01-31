Гръцките служби разследват масовото купуване на имоти от българи в Северна Гърция

Гръцките служби за национална сигурност разследват масовото изкупуване на земя и имоти от български и турски граждани в Северна Гърция, съобщи БНР.

По данни на местните медии чужденци масово придобиват имоти в Северна Гърция.

Българите купуват на много ниски цени изоставени къщи в обезлюдени села, които ремонтират с намерение да се заселят там.

Има и българи, закупили заведения, които обслужват основно свои сънародници и турски граждани. Депутати от управляващата партия са изпратили официално писмо до парламента с искане за незабавна промяна на законодателството, уреждащо правата на чужденци да притежават имоти в Гърция.

За да избегнат ограниченията, които важат за граждани на трети страни, турските граждани действат чрез български фирми, в които са съсобственици. По информация на адвокати и нотариуси от Александруполис турски инвеститори влагат значителни средства и вече притежават хотели, заведения и скъпи имоти.

Според юристи европейското законодателство е спазено. Въпреки това гръцките власти подозират, че засиленият турски интерес към област Еврос може да има за цел постепенно овладяване на региона. Паралелно с това се разследва и произходът на средствата за тези инвестиции, като има предположения, че част от тях идват от сивия сектор, включително от търговия с оръжия и наркотици.