23.02.2021 | 10:41

Хубаво е и преболедувалите да се ваксинират, но след 90 дни

Възможно е 14-15 дни след втората доза все още да не сме напълно защитени, обясни д-р Баймакова

Повече от 3500 души до момента са се ваксинирани срещу коронавируса във Военномедицинска академия. Най-възрастният е на 96 години, а най-младият – на 18.

Това каза в „Тази сутрин“ д-р Магдалена Баймакова, специалист по инфекциозни болести във ВМА. Самата тя също се е ваксинирала.

„Важното е масовото ваксиниране да започне. Колкото по-рано, толкова по-добре. Може да има някакви неудобства, но във времето ще бъдат изчистени“, на мнение е тя.

По думите й е желателно тези, които са преболедували, също да се ваксинират. Условието е да са минали 90 дни.

При някои от пациентите са възможни странични реакции. Те са две големи групи – локални и системни прояви. Най-често се наблюдава болка и чувствителност на мястото на поставената инжекция. Описани са появата на главоболие, умора, болки по мускулите и ставите. След няколко дни обаче те отшумяват, обясни специалистът.

„Възможно е 14-15 дни след втората доза все още да не сме напълно защитени, но имаме успокоението, че дори след първата доза към втората-третата седмица започва образуването на нашата защита. В периода между двете поставяния трябва да се пазим и самонаблюдаваме“, обясни д-р Магдалена Баймакова.

Важно е кой говори

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова завършва медицина през 2008 г. в Медицинския университет в София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”. През 2016 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Неясно фебрилно състояние”. От 2009 г. работи във Военномедицинска академия, от 2017 г. заема академична длъжност „Главен асистент” в Първа клиника по инфекциозни болести.

Преминава специализация по „Инфекциозни болести” в Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland. Преминава следдипломно обучение по различни теми от инфектологията в Австрия, Гърция, Италия, Франция и Швейцария.

Самостоятелен автор на монографията „Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход”. Автор и съавтор на над 60 реални пълнотекстови научни публикации и на над 30 научни съобщения.

Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Рецензент на научни ръкописи подавани към научни списания с Импакт Фактор („Clinical Rheumatology”, „European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, „Hepatitis Monthly” и „Annals of Saudi Medicine”). Носител на наградите „Млад медик на 2015”, „Млад медик на 2017” (в категория Лекари с придобита специалност) и „Дигитално активен лекар на 2017”.

Печелила 7 пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. Член на международната редколегия на сп. „Journal of Clinical and Analytical Medicine” и сп. „Annals of Eurаsiаn Medicine”.