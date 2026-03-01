01.03.2026 | 21:11

И новият аятолах на Иран е убит от САЩ и Израел?

Информацията не е официално потвърдена, но по-рано днес Тръмп обяви, че 48 ирански лидери са били "отстранени с един размах"

И новият аятолах на Иран Алиреза Арафи е бил убит, твърди US Homeland Security News в социалната мрежа Х. Той бе назначен за ръководител на временния съвет, който ще ръководи страната след убийството на върховния лидер Али Хаменей при американско-израелски удари

67-годишният духовник до момента бе заместник-председател на Събранието на експертите и е бил член на могъщия Съвет на пазителите. За широката публика името му не /е толкова известно, но в кулоарите на Техеран Арафи /е смятан за „технократа на духовенството“.

Най-вероятно е убит при ударите този следобед, извършени от Израел, които удариха „в сърцето на Техеран“, според официалната информация от Тел Авив. Според израелските власти, това е в отговор на атаките на Иран срещу военни обекти, американски бази и цивилни цели.

Отново днес Иран атакува Йерусалим, като 8 души бяха убити, след като иранска ракета се удари в жилищна сграда.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Си Ен Би Си, че военните операции в Иран „изпреварват графика“.

В интервю за друга американска телевизия – „Фокс Нюз“, Тръмп каза, че от началото на вчерашните удари са убити 48 ирански лидери.

„Никой не може да повярва на успеха, който постигаме – 48 лидери са отстранени с един замах. И нещата се развиват бързо“, посочи Тръмп.

По-рано днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), което отговаря за Близкия изток, съобщи, че досега има трима убити американски войници и петима тежко ранени.