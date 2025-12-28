28.12.2025 | 10:23

Илон Мъск: Брюксел вече не е белгийски

Почти три от четири новородени деца в белгийската столица са от неевропейски произход

Илон Мъск написа в собствената си социална мрежа „Екс“, че „Брюксел вече не е белгийски“, като се позова на данни на белгийската крайна десница, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

Повод за неговото твърдение е информация, представена в сайт, създаден от белгийската партия „Вламс Беланг“. В сайта се посочва, че „почти три от четири новородени деца“ в белгийската столица са от неевропейски произход. Медиите отбелязват, че данните в сайта не водят пряко към подобен извод. Сайтът е бил създаден от крайнодясната партия преди пет години и обобщава данни за убежището и миграцията в страната. Според „Вламс Беланг“ подобен сайт е необходим, защото в страната липсва достатъчно ясна и достъпна информация за миграцията.

Пояснява се, че първоначално твърдението е било разпространено от австралийския предприемач от ливански произход Марио Ноуфал и е свързано с броя на имигрантите, пристигнали в Белгия по силата на законодателството за събиране на семейства.

Белгийските медии отбелязват, че Мъск от години взима отношение по въпроса с миграцията и настоява, че левите политици използват имигрантите, за да привличат повече избиратели, зависими от правителствата, а това подкопава демокрацията. Наскоро той написа, че „Европа скоро вече няма да бъде Европа“, ако раждаемостта не се повиши и ако не бъде предприето масово връщане на мигранти.