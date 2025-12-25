25.12.2025 | 17:12

Илюзия за победа: Русия е завзела по-малко от 1% от територията на Украйна за година

Почти 100 000 руски войници са загинали по време на войната

Кремъл продължава да настоява, че Русия постига решителни успехи срещу Украйна на бойното поле, но през 2025 г. реалността е различна. Според данни руснаците успяха да завземат само 4400 кв. км украинска територия, което представлява по-малко от 1% от цялата страна. През 2025 г. почти 100 000 руски войници загиват по време на войната в Украйна. Анализ на руската опозиционна медия Mediazona показва, че само до средата на годината загубите на Русия са достигнали 48 000, от които 22 000 са известни поименно. Според информацията на „Билд" този брой остава практически непроменен през втората половина на годината. Изданието подчертава, че около 90% от руските загуби през 2025 г. са причинени от украински дронови атаки. Президентът Владимир Путин остава далеч от целта си да завземе напълно четирите региона на Украйна. Украйна все още контролира значителни територии: 5700 кв. км в Донецка област, 5800 кв. км в Запорожка област и 6400 кв. км в Херсонска област. Освен военното поражение, руската икономика също продължава да отслабва. Причините за това включват инфлация и прекомерни лихвени проценти, което е резултат не само на западните санкции, но и на стотиците украински удари по руската инфраструктура, особено в нефтения, газовия и енергийния сектор.