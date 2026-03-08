08.03.2026 | 13:04

Иран има нов върховен лидер

Това е вторият син на Али Хаменей - Моджтаба

Съветът на експерите в Иран постигна мнозинство по избора на нов върховен лидер. Ройтерс цитира член на органа, който трябва да избере наследника на убития аятолах Али Хаменей, че това е вторият син на Хаменей – Моджтаба. Засега името не се съобщава официално. Остава да бъдат решени някои процесуални пречки.

Събирането на Съвета към този момент е невъзможно лично. Израел вече удари две от сградите на органа в Техеран и Кум. Според член на Съвета, цитиран от Ройтерс, новият върховен лидер на Ислямската република е избран в съответствие със съвета на Хаменей той да бъде, по думите на Али, мразен от врага на Ислямската република.

Моджтаба Хаменей е на 56 години. Има непотвърдени данни, че при атаките миналата събота е бил ранен.

Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки нов върховен лидер на Иран, докато тече конфликта.

Моджтаба Хаменей е подкрепян от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Според Ройтерс, Моджтаба е смятан за поддръжник на твърдолинейния консервативен лагер на Иран, подобно на баща си.

Очаква се решението на Иранският орган, който определя върховния лидер на страната да стане официално известно. Ще е голяма изненада, ако друг, а не Моджтаба Хаменей бъде на позицията. Секретариатът на органа ще обяви името на по-късен етап. Счита се, че Моджтаба Хаменей е неприемлив вариант за Израел и САЩ и ескалацията между тях от една страна и Иран от друга може да ескалира още.