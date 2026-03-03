03.03.2026 | 10:31

Иран има уран за 11 атомни бомби

Нивото на обогатяване от 60% показва, че това количество не е достатъчно за ядрена бомба,

Иранските преговарящи се гордееха с това, че разполагат с достатъчно обогатен уран за създаването на 11 ядрени бомби“, заяви специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф пред Fox news.

На тази първа среща и двамата ирански преговарящи директно и без притеснение ни казаха, че контролират 460 килограма 60%-ов уран и знаят, че от него могат да бъдат изработени 11 ядрени бомби — и това беше отправната точка на тяхната преговорна позиция. Тоест, те се гордееха с това. Гордееха се, че са успели да заобиколят всички видове протоколи за надзор, за да достигнат ниво, при което биха могли да създадат 11 ядрени бомби“, обясни Уиткоф. „Още по време на втория кръг стана ясно, че никакъв резултат няма да бъде постигнат“, добави той.

Числото от 460 кг, споменато от Уиткоф, показва значително натрупване спрямо предходните години. Нивото на обогатяване от 60% обаче показва, че това количество не е достатъчно за ядрена бомба, тъй като за постигане на оръжейния клас уран е необходимо обогатяване от над 90%.

Още през 2022 г. беше ясно, че Иран е обогатил уран до 60%, но в по-малки количества.