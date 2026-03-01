01.03.2026 | 12:00

Иран изстреля ракети към Кипър

На острова има британска база

Иран е изстрелял две ракети към Кипър, където има военни бази на Великобритания. Новината потвърди военният министър на Лондон Джон Хийли. За пръв път Техеран насочва атаките си към европейска цел, коментират световните медии.

„Сигурни сме, че не са се целили в нашите бази“, коментира Хийли, цитиран от „Индипендънт“, но добави, че случаят показва колко безразборна е ответната операция на Иран. Няма данни за поразени обекти на този етап.

Хийли не коментира тази сутрин дали Великобритания ще бъде въвлечена в операцията на САЩ и Израел срещу Иран. „Когато нашите самолети летят от Катар, те пазят срещу ракети и дронове, насочени към Катар. Когато летят от Кипър, правят същото за Кипър. Но, разбира се, когато самолетите ни са във въздуха и видят ракети или дронове, насочени към други държави, те ще ги свалят“, допълни той.