Иран обяви джихад срещу САЩ и Израел

Иран обяви Джихад срещу Съединените щати и Израел, с което постави под сериозно напрежение целия Близък Изток и региона. Веднага след тази обявена военна мобилизация и засилена агресия, Иран започна да атакува стратегически цели в съседни държави, включително и търговски кораби и високи сгради в Обединените арабски емирства.
През последните часове ситуацията стана още по-напрегната, а Иран обвини САЩ и Израел за смъртта на върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей.
Иранските сили започнаха мащабни атаки, включително с балистични ракети и дронове, насочени към ключови военни и стратегически обекти. Вчера, танкерът „Скайлайт“, плаващ под флага на Палау, беше ударен в Ормузкия проток, който по-рано беше затворен от иранските власти.
Според властите на ОАЕ, те са успели да унищожат 132 ракети, докато 5 от тях са паднали в морето. От 209 дрона, 195 са били прихванати и унищожени, докато 14 дрона са паднали на територията на страната, причинявайки леки щети.
С нарастващото напрежение, хиляди българи все още са блокирани в Близкия Изток, като не малка част от тях са в Дубай и Тел Авив, където полетите са отменени за неопределен период от време. Дубайското летище, например, остава затворено до 2 март.
„Групата ни от 100 човека трябваше да излети вчера, но не успя. Настанени сме в хотела и просто чакаме“, разказа Любомира Коджабашева пред БНТ. Тя и останалите туристи са поставени в очакване на възможността да се завърнат в България, но без информация за точните времеви рамки.
В Тел Авив също ситуацията е тревожна. Рина Бакалова, българска гражданка, живееща в Израел, сподели, че екипите за сигурност и за защита на гражданите са предупредили местните жители да се прибират в бомбоубежищата заради честите въздушни атаки. „Вчера след новините за смъртта на Хаменей атаките започнаха да се усилват, но израелската противовъздушна отбрана е ефективна“, споделя тя, но добавя, че не може да бъде сигурна колко дълго ще продължи тази ескалация.
Тези събития и драматична ситуация в региона породиха редица тревоги и изискват дипломатическа намеса.
Един от най-забележителните гласове, които призовават за спокойствие и сигурност, е Николай Младенов, бивш български външен министър и настоящ върховен представител за Газа. Той увери близките си, че ситуацията в Абу Даби е под контрол и че местните власти вземат всички възможни мерки за сигурността на хората. „Ситуацията е сериозна, но противовъздушната отбрана на ОАЕ работи ефективно“, заяви той в публикация в социалните медии.
Младенов също посъветва хората, които се намират в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия, да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране