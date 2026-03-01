01.03.2026 | 14:16

Иран обяви джихад срещу САЩ и Израел

Иранските сили започнаха мащабни атаки, включително с балистични ракети и дронове, насочени към ключови военни и стратегически обекти

Иран обяви Джихад срещу Съединените щати и Израел, с което постави под сериозно напрежение целия Близък Изток и региона. Веднага след тази обявена военна мобилизация и засилена агресия, Иран започна да атакува стратегически цели в съседни държави, включително и търговски кораби и високи сгради в Обединените арабски емирства.

През последните часове ситуацията стана още по-напрегната, а Иран обвини САЩ и Израел за смъртта на върховния лидер на страната, аятолах Али Хаменей.

Иранските сили започнаха мащабни атаки, включително с балистични ракети и дронове, насочени към ключови военни и стратегически обекти. Вчера, танкерът „Скайлайт“, плаващ под флага на Палау, беше ударен в Ормузкия проток, който по-рано беше затворен от иранските власти.

Четирима моряци бяха ранени при атаката, а целият екипаж беше евакуиран. Въпреки усилията на местните сили за защита, Обединените арабски емирства са продължили да са под обстрел, като авиационните сили на страната успяха да прихванат 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към тях. Четирима моряци бяха ранени при атаката, а целият екипаж беше евакуиран. Въпреки усилията на местните сили за защита, Обединените арабски емирства са продължили да са под обстрел, като авиационните сили на страната успяха да прихванат 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към тях.

Според властите на ОАЕ, те са успели да унищожат 132 ракети, докато 5 от тях са паднали в морето. От 209 дрона, 195 са били прихванати и унищожени, докато 14 дрона са паднали на територията на страната, причинявайки леки щети.

С нарастващото напрежение, хиляди българи все още са блокирани в Близкия Изток, като не малка част от тях са в Дубай и Тел Авив, където полетите са отменени за неопределен период от време. Дубайското летище, например, остава затворено до 2 март.

„Групата ни от 100 човека трябваше да излети вчера, но не успя. Настанени сме в хотела и просто чакаме“, разказа Любомира Коджабашева пред БНТ. Тя и останалите туристи са поставени в очакване на възможността да се завърнат в България, но без информация за точните времеви рамки.

В Тел Авив също ситуацията е тревожна. Рина Бакалова, българска гражданка, живееща в Израел, сподели, че екипите за сигурност и за защита на гражданите са предупредили местните жители да се прибират в бомбоубежищата заради честите въздушни атаки. „Вчера след новините за смъртта на Хаменей атаките започнаха да се усилват, но израелската противовъздушна отбрана е ефективна“, споделя тя, но добавя, че не може да бъде сигурна колко дълго ще продължи тази ескалация.

Тези събития и драматична ситуация в региона породиха редица тревоги и изискват дипломатическа намеса.

Един от най-забележителните гласове, които призовават за спокойствие и сигурност, е Николай Младенов, бивш български външен министър и настоящ върховен представител за Газа. Той увери близките си, че ситуацията в Абу Даби е под контрол и че местните власти вземат всички възможни мерки за сигурността на хората. „Ситуацията е сериозна, но противовъздушната отбрана на ОАЕ работи ефективно“, заяви той в публикация в социалните медии.

Младенов също посъветва хората, които се намират в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия, да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация.