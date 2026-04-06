06.04.2026 | 10:57

Иран отговори на ултиматума на Тръмп: Плащай!

Ормузкият проток ще бъде отворен, когато САЩ плати компенсации за щетите от нападението

Мехди Табатабаи

Иран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп с нови заплахи по отношение на Ормузкия проток – жизненоважна артерия за световните доставки на нефт и газ, предаде ДПА.

„Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато, съгласно нов правен режим, щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси“, заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент.

Според иранските медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявил, че протокът няма да се върне към предишното си състояние, особено не за САЩ и Израел. Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

Тръмп предупреди Иран, че ще бъде подложен на атаки срещу електроцентрали и мостове, ако не се съобрази до 20:00 ч. източно американско време във вторник. В публикация на платформата си „Трут соушъл“ той заяви: „Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!“

Табатабаи заяви, че Тръмп е прибегнал до обиди от „отчаяние и ярост“, като го обвини, че е запалил пълномащабна война в региона.

Мисията на Иран към ООН заяви в „Екс“, че Тръмп открито заплашва да унищожи инфраструктура, която е от съществено значение за оцеляването на цивилните, и призова международната общност да предприеме действия, за да предотврати това, което описа като потенциални военни престъпления.

А Израел и Иран продължиха да си разменят удари. Тази нощ е имало мощни експлозии както в Тел Авив, така и в Техеран, съобщиха световните агенции. В много райони в централната част на Израел беше обявена въздушна тревога поради ракетна заплаха, сирените прозвучаха, включително в Тел Авив и околностите му.

Американо-израелска атака уби най-малко 5 души в иранския град Кум. Броят на жертвите вероятно ще се увеличи при разчистването на отломките, посочи представител на властта.

Телевизия „Ал Хадат“ посочи, че е възможно целта на нападенията срещу жилищния квартал в Кум е била „известна иранска личност.

За няколко мощни експлозии и в столицата Техеран съобщи агенция „Фарс“. САЩ, Иран и група регионални посредници обсъждат условията за евентуално 45-дневно примирие, което би могло да доведе до трайно прекратяване на войната, съобщиха за „Аксиос“ четири източника от САЩ, Израел и региона, запознати с преговорите. Според тях шансовете за постигане на частично споразумение през следващите 48 часа са малки.