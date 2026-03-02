02.03.2026 | 10:41

Иран удари саудитска рафинерия, цените на петрола полетяха!

Златото също тръгна нагоре

Цените на петрола скочиха в понеделник, а акциите се понижиха, заради военният конфликт в Близкия изток, който не се очертава да свърши скоро, предава Reuters.

Цената на сорта Брент скочи с 6,4% до 77,57 долара за барел, въпреки че за кратко беше надхвърлила 82,00 долара за барел, докато американският суров петрол се покачи с 6,2% до 71,17 долара за барел. Златото, което е сигурен източник на доходност, поскъпна с 1,6% до 5 360 долара за унция.

Проблемът с петрола стана още по-голям, след като Иран удари с дрон една от най-големите рафинерии на Саудитска Арабия в Рас Танура. Рас Танура, разположен на източното крайбрежие на Саудитска Арабия по протежение на Персийския залив, е един от основните рафиниращи центрове на кралството в рамките на неговата петролна инфраструктурна мрежа.

Иран вече отвърна на удара на САЩ и Израел и заплашва да блокира Ормузкия проток, жизненоважен маршрут за световни енергийни доставки. Ако това се случи, цените на бензина и енергията биха могли да скочат драстично, което ще направи всичко – от зареждането на колата до отоплението на дома – много по-скъпо.

Анализатори от ING предупредиха, че продължителното затваряне на пролива може да тласне цените на суровия петрол Brent до 140 долара за барел. Повечето експерти очакват незабавен скок към 100 долара за барел, когато пазарите се отворят отново.

„Иран е по-голям производител на петрол от Венецуела… последиците от евентуално прекъсване на доставките биха могли да бъдат по-големи… значителни пазарни последици, не само в САЩ“, каза Саманта Грос от Института Брукингс. Освен това, европейските газови бенчмаркове (като холандския TTF) биха могли да скочат до 80-100 евро/MWh, което ще окаже пряко влияние върху цените на електроенергията и газа на едро на Стария континент.

У нас поскъпването на петрола вероятно ще се усети на пазара на горива след около десетина дни, коментира пред БНР Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Според него 10% поскъпване на петрола ще доведе до около 8-9% повишение на крайната цена на бензин и дизел. Това означава поскъпване с около 2 евроцента на литър, посочи Бенчев. Той уточни, че суровината оказва влияние на около 30% от крайната цена на горивата у нас, останалата част са акциз и ДДС.

Продължителен скок на цените на петрола би могъл да доведе до повторно разпалване на инфлационния натиск в световен мащаб, което би могло да намали търсенето и да забави икономическото развитие, предупреждават анализатори.

В неделя страните-производителки на петрол от ОПЕК+ се съгласиха да увеличат от април производството с 206 000 барела на ден. Това е обаче е доста под обсъжданите преди това 411 000–548 000 барела на ден.