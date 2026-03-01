01.03.2026 | 10:01

Ирански дронове удариха летището в Дубай и знаменития хотел Бурж ал-Араб (видео)

Над ОАЕ са унищожени почти 140 ракети и над 200 безпилотни самолета, изстреляни от територията на Иран

Ирански дронове са атакували международното летище в Дубай и известния хотел с форма на платно Бурж ал-Араб. като има поражения на аерогарата и по сградата на хотела, провежда се евакуация.

В интернет се появиха кадри, на които се виждат предполагаемите последствия от удара по международното летище в Дубай и евакуацията на пътниците. Според предварителни данни, ударите са поразили територията на летището.

Частично е повредена фасадата на сградата, на пода са разпръснати стъкла и отломки от панели. Персоналът отвежда хората в убежище. Пътниците се движат в колони, без да спират. На кадри се вижда моментът на евакуацията. Служителите насочват потока и молят хората да не се паникьосват. Хората се извеждат от терминалите.

Четирима души са били ранени след инцидент на международното летище в Дубай, докато Иран продължаваше да нанася удари по американски бази в региона.

„Летище Дубай потвърждава, че залата на международното летище в Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян“, съобщи прес службата на летището в X, без да дава повече подробности.

Ирански дрон-камикадзе удари 5-звездния хотел Бурдж ал-Араб (известният хотел, който изглежда като платно) в Дубай. Сградата се намира на изкуствен остров, висока е 321 метра и има 60 етажа. Започнала е евакуацията на хотела. По-рано днес иранска ракета порази луксозния хотел „Феърмонт“ на изкуствения остров Палм Джумейра в Дубай, след което избухна пожар.

Властите в Дубай съобщиха, че четирима души са ранени при пожара в луксозния хотел, но пламъците вече са овладени. В изявлението не се дават повече подробности.

Днес над ОАЕ са унищожени почти 140 ракети и над 200 безпилотни самолета, изстреляни от територията на Иран, съобщава министерството на отбраната на страната.