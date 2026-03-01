01.03.2026 | 10:01
Ирански дронове удариха летището в Дубай и знаменития хотел Бурж ал-Араб (видео)
Над ОАЕ са унищожени почти 140 ракети и над 200 безпилотни самолета, изстреляни от територията на Иран

Ирански дронове са атакували международното летище в Дубай и известния хотел с форма на платно Бурж ал-Араб. като има поражения на аерогарата и по сградата на хотела, провежда се евакуация.

В интернет се появиха кадри, на които се виждат предполагаемите последствия от удара по международното летище в Дубай и евакуацията на пътниците. Според предварителни данни, ударите са поразили територията на летището.

Частично е повредена фасадата на сградата, на пода са разпръснати стъкла и отломки от панели. Персоналът отвежда хората в убежище. Пътниците се движат в колони, без да спират. На кадри се вижда моментът на евакуацията. Служителите насочват потока и молят хората да не се паникьосват. Хората се извеждат от терминалите.

Четирима души са били ранени след инцидент на международното летище в Дубай, докато Иран продължаваше да нанася удари по американски бази в региона.

„Летище Дубай потвърждава, че залата на международното летище в Дубай (DXB) е претърпяла леки щети при инцидент, който е бил бързо овладян“, съобщи прес службата на летището в X, без да дава повече подробности.

Ирански дрон-камикадзе удари 5-звездния хотел Бурдж ал-Араб (известният хотел, който изглежда като платно) в Дубай. Сградата се намира на изкуствен остров, висока е 321 метра и има 60 етажа. Започнала е евакуацията на хотела. По-рано днес иранска ракета порази луксозния хотел „Феърмонт“ на изкуствения остров Палм Джумейра в Дубай, след което избухна пожар.

Властите в Дубай съобщиха, че четирима души са ранени при пожара в луксозния хотел, но пламъците вече са овладени. В изявлението не се дават повече подробности.

Днес над ОАЕ са унищожени почти 140 ракети и над 200 безпилотни самолета, изстреляни от територията на Иран, съобщава министерството на отбраната на страната.

 

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране