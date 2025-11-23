23.11.2025 | 15:32

Италианският журналист, разследвал „сафаритата с хора“ в Сараево: Богати мъже са плащали по 300 000 евро, за да стрелят по деца

"Когато разбрах, че „ловецът“ трябва да занесе у дома трофей – и осъзнах какъв точно е този трофей – тогава проумях дълбочината на пропастта, в която тези хора са паднали", обяснява Ецио Гавацени

Новината за образувано разследване за участия в „сафарита с хора“ в Сараево в началото на 90-те години на миналия век шокира света. Появи се и името на сръбския президент Александър Вучич, като замесен в тези „сафарита“, той побърза да отрече.

Италианската прокуратура е получила данни от журналиста Ецио Гавацени, който твърди, че сред заподозрените са богати мъже, плащали, за да стрелят по цивилни – включително по деца. По думите му участието в подобни варварски „екскурзии“ е струвало между 200 и 300 хиляди евро. Това казва Гавацени в интервю за Нова тв.

„Когато разбрах, че „ловецът“ трябва да занесе у дома трофей – и осъзнах какъв точно е този трофей – тогава проумях дълбочината на пропастта, в която тези хора са паднали“, обяснява журналистът. Той разказва, че през последните две години е събирал данни, които показват, че западни граждани – не само италианци, но и от други европейски държави – са плащали, за да стрелят по цивилни в Сараево.

„Това са хора с големи финансови възможности, предприемачи, които са се занимавали с този ужасяващ „туризъм“.

„Всички познаваме Караджич, осъден на доживотен затвор от съда в Хага. Ясно е, че ако съм турист от Италия, Германия или Франция и искам да стигна до хълмовете над Сараево, за да стрелям по цивилни, неизбежно трябва да премина през територия, контролирана от тези структури. А щом трябва да премина, значи трябва и да се споразумея с тях“, уточнява той как са се случвали „сафаритата“.

Подробностите, до които италианският журналист стига, са ужасяващи. В ценовата листа най-скъпо струват като „трофей“ децата.

„Мога да кажа, че едно „сафари“, продължаващо уикенд – тръгване в петък следобед и връщане в неделя вечер – е струвало между 200 и 300 хиляди евро по днешни цени. Предпочитаните мишени са били децата, които естествено са стрували повече. За тези хора най-желаният „трофей“ са били именно децата“, казва той.

Тези претъпления нямат давност.

„По италианското законодателство това е масово убийство, утежнено от низши подбуди. Това е престъпление, което не се погасява по давност“, добавя Гавацени като малка утеха, че участниците ще могат да си получат заслуженото.