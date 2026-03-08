08.03.2026 | 21:49

Ивайло Мирчев: Атаките са най-силни към министрите, които най-сериозно атакуват модела “Борисов-Пеевски”

Борисов вчера се снима как дава храна на лебедите, но как - с държавната охрана! С НСО, с полиция, със жандармерия, с барети, снайперисти - както и Пеевски

„Не усещам служебния кабинет като партиен, а като много интересна смесица от добри професионалисти”, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в “Интервюто” на БНТ след вечерните централни новини. И добави, че ако кажем, че кабинетът е партиен, трябва да кажем, че е на ГЕРБ, защото има много министри, свързани с ГЕРБ, но има свързани и с ПП-ДБ, дори и с кабинета “Костов” – външният министър, която извърши евакуацията на българите от засегнатите от ударите в Иран страни.

Мирчев отхвърли упреците за самоцелна чистка в областните управи и в МВР от служебното правителство. “На консултациите при президента Йотова заложихме първи приоритетите как България да има честни избори – да бъдат сменени областните управители, шефовете на областните дирекции на МВР – защото те правят изборите нечестни, да се направи ревизия на плащанията към на общините. Всичко това се превърна в приоритетите и на служебното правителство. Засягат се доста тежко определени интереси на модела “Борисов-Пеевски”. И атаките идват тъкмо към онези министри, които най-сериозно атакуват този модел”, каза партийният лидер.

Ивайло Мирчев отново повдигна темата за държавната охрана на партийни лидери. “Бойко Борисов вчера се снима как дава храна на лебедите, но как – с държавната охрана! С НСО, с полиция, със жандармерия, с барети, снайперисти – както и Пеевски. Нека всеки да си обикаля в предизборната кампания, както ние го правим – с личните си коли, а не с държавна охрана и някой друг да плаща масрафа”.

Съпредседателят на “Да, България” похвали работата на служебното правителството по евакуацията на вече близо 3000 наши сънародници от застрашените зони в Близкия изток. Но призова външното министерство да направи проверка дали е имало вип-пасажери, които са се евакуирали с предимство, визирайки и вероятността консулът ни в Дубай с несъвместими с добрата практика действия да е хвърлил сянка върху работата на МВнР.

“Съветът по сигурността при премиера има два формата – по-оперативен и политически. Първото заседание на Съвета по кризата с Иран беше оперативно, вторият съвет, след три дни, на който бях и аз, бе политически. И на него се оказа, че работата е свършена още след първия съвет и ни докладваха”, каза Ивайло Мирчев. Той си обяснява политическите атаки по темата с тези съвети по сигурността с предизборната кампания. “Има много напрегнати политически сили, има такива, които използват всяка заплаха – те ни лъгаха за ковида, за бежанците, сега за войната в Иран. Важното е, че правителството си свърши работата, и то доста добре за служебно правителство, военното разузнаване също си свърши много добре работата – заедно с кабинета са действали изключително професионално. Но няма какво да хвалим много правителството, защото това му е работата”, каза Ивайло Мирчев.

Според партийния лидер в последните 35 години не е било направено почти нищо за отбраната на страната, едва в последните 2-3 години България е започнала да инвестира в своята отбрана. И е категоричен, че има надпартийни теми и една от тях е тъкмо армията. Той отново определи като мъдро решението на премиера Гюров да остави за военен министър Атанас Запрянов, който бе такъв и в редовния кабинет на ГЕРБ – заради войната в Украйна, напрежението в Иран и заради превъоръжаването. “Предстоят тежки решения за милиарди – за да имаме нови радари и нова противовъздушна отбрана, способни да защитят страната ни, защото сега разчитаме на нашите съюзници”, каза Ивайло Мирчев.

Той изрази надежда, че след оказания натиск от ПП-ДБ върху ГЕРБ, които саботираха заседанието на бюджетната комисия, но днес вече обявиха, че ще подкрепят удължителния бюджет на служебния кабинет, че наистина бюджет ще имаме преди да отидем на избори. Включително защото в бюджета трябва да се гласуват и парите по финансовия инструмент на ЕС SAFE за превъоръжаване, което е особено важно за България.

Според Ивайло Мирчев въпросът дали България трябва да застане под ядрения щит на Франция трябва да бъде решен от следващия парламент. По думите му, инициативата на президента Макрон е правилна, но в следващите дни и седмици трябва да се съсредоточим върху рисковете от войната в Иран. “Проблемът е, че Европа е вече на две скорости и този ядрен щит е част от Европа на две скорости. България трябва да избере къде да бъде – при първата група, която ще води Европа, или във втората, където като Унгария на Орбан ще използваме гласа си да саботираме европейските процеси. Нашето мнение – за силна България, в силна Европа, е че ние трябва да сме в първата група. Но ние и сега сме под ядрен щит – на НАТО”, каза съпредседателят на “Да, България”.

По темата с разкритията на европрокурора Теодора Георгиева, Ивайло Мирчев заяви, че това е поредният сигнал – и то на европейски прокурор, към главния прокурор и очевидно към Делян Пеевски. Той обяви, че във вторник вечерта има пореден протест пред Съдебната палата за изваждането на Борислав Сарафов от кабинета на главния прокурор. “Не е тайна, че Сарафов с групичка около Пеевски контролират голяма част от службите, съдебната система, от отделните съдилища, дори конкретни съдии. Трябва да се сложи край на това! От една страна сме в Шенген и еврозоната, искаме ядрения щит на Макрон, но те каго кажат – при вас, няма справедливост, ние няма какво да кажем?”, каза партийният лидер. И изрази надежда в новия парламент да се съберат 160 гласа – което досега е било невъзможно заради модела “Борисов-Пеевски”, за да имаме нов Закон за съдебната власт, нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.