28.02.2026 | 22:33

Израел: Али Хаменей е убит, тялото му е показано на Нетаняху

Тялото му било открито сред развалините на двореца в Техеран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е много вероятно върховният лидер на Иран да е мъртъв след военните удари. „Тази сутрин, при мощен изненадващ удар, комплексът на тиранина Али Хаменей беше разрушен в сърцето на Техеран. Има много признаци, че този тиранин вече не е жив“, каза Нетаняху в телевизионно обръщение.

Висши израелски служители също твърдят, че Хаменей е ликвидиран. Тялото му било открито сред развалините на двореца.

Според журналиста от Axios Барак Равид, израелският посланик в Съединените щати Йехиел Лайтер е уведомил американски служители, че Хаменей е бил убит при удара по комплекса му. Равид също така съобщи, че източници твърдят, че тялото на Хаменей е намерено под развалините.

Израелските медии съобщиха, че на премиера Бенямин Нетаняху е била показана снимка на тялото след изваждането му.

Иранските власти не са потвърдили смъртта на Хаменей. На пряк въпрос иранският външен министър Абас Арагчи отговори, че аятолахът е жив, „доколкото му е известно“. Планираната реч на Хаменей за вечерта беше отменена и той не направи публични изяви.

“В момент, в който американско-ционисткият враг е подложен на тежки удари от смелите мъже на въоръжените сили, той прибягва до психологическа война. Всички ние трябва да бъдем бдителни срещу психологическата война на врага”, обяви офисът на Хаменей след съобщенията за смъртта.

Домът на Хаменей бе сред първите мишени при атаките на Израел и САЩ. Тел Авив съобщи за убити командири на Революционната гвардия, а и ядрени учени.

Новината за смъртта на Хаменей бе посрещната с бурна радост в Иран.

People in Iran celebrate the alleged death of Khamenei, with fireworks launched in Tehran. After news of his alleged death, residents shout from windows in joy. #Iran pic.twitter.com/5IkZzpQQm0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Според Червения полумесец жертвите в Иран досега са 201, ранените – 747. При ответните удари на Иран се знае за 1 загинал в Абу Даби, 4 ранени в Дубай, пострадали хора има още в Кувейт, Бахрейн. Пентагонът информира, че няма жертви сред американските сили. САЩ призоваха гражданите си по света за повишена бдителност. Около 90 души са леко ранени в Израел, докато са бягали към убежища.