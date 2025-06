Израел удари държавната телевизия на Иран на живо в ефир (видео)

Израел атакува държавната телевизия на Иран. Кадри разкриват как излъчването на живо е прекъснато от взрив. В студиото летят отломки, а въздухът е заменен от черен дим.

„Ал Джазира“ съобщава, че водещата Сахар Емами е една от най-известните телевизионни лица на държавната телевизия в страната.

Малко преди това министърът на отбраната на Израел, Израел Кац, заяви, че „иранският рупор на пропагандата и подстрекателството е на път да изчезне“, съобщава „Джерусалем пост“.

Днес Израел съобщи, че е постигнал въздушно превъзходство над Техеран, което улеснява атаките по цели в иранската столица.

Военният министър добави, че Израел е отправил призив за евакуация на квартала, в който се е намирал центърът на националната телевизия.

Към този момент сградата на телевизията гори в пламъци.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната му е близо до победа във войната с Иран и също призова жителите на иранската столица да се евакуират.

Video of Israeli attack to IRIB (the government TV) buildings and studio in Tehran while live TV was going on. pic.twitter.com/E14nHCS9b4

— Mehdi H. (@mhmiranusa) June 16, 2025