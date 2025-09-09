09.09.2025 | 21:04

Израел удари столицата на Катар

Нападнати са висши лидери на "Хамас" в Доха. Според Израелските отбранителни сили са нанесли "прецизен удар" по "висшето ръководство", от терористичната групировка твърдят, че са атакувани техните преговарящи

Израел извърши атака срещу ръководството на „Хамас“ в Доха, предаде CNN. Лидерите на „Хамас“ използват катарската столица като щаб извън Газа от години, напомни американската телевизия.

Малко след експлозията, Израелските отбранителни сили публикуваха изявление, че са нанесли „прецизен удар“ по „висшето ръководство“ на „Хамас“ в съвместна операция със службата за сигурност Шин Бет: „В продължение на години тези членове на ръководството на „Хамас“ ръководеха операциите на терористичната организация, носят пряка отговорност за бруталното клане на 7 октомври и организират и управляват войната срещу Държавата Израел“.

Високопоставен служител на Хамас е потвърдил пред CNN, че преговарящите на групировката са били обект на нападения в Доха.

В понеделник главният преговарящ на „Хамас“ Халил Ал-Хая се срещна с министър-председателя на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Тани в Доха.

Говорител на външното министерство на Катар осъди „по най-категоричен възможен начин“ атаката, за която Израел пое отговорност, предаде Би Би Си.

Д-р Маджед Ал Ансари каза, че ударът е засегнал жилищна сграда, „където живеят редица членове на политическото бюро на „Хамас“. Той заяви, че нападението представлява „крещящо нарушение“ на международното право, както и „сериозна заплаха“ за жителите на Катар.

„Държавата Катар категорично осъжда това нападение и заявява, че няма да толерира това безразсъдно израелско поведение и непрекъснатото нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към неговата сигурност и суверенитет“, завършва изявлението.

Говорителят на Министерството на външните работи Иран Исмаил Багаей също осъди атаката в изявление по държавната телевизия. Той заяви, че действието е „крещящо нарушение на международното право“ и „нарушение на националния суверенитет на Катар и палестинските преговарящи“.

Това трябва да послужи като „сериозно предупреждение за региона и международната общност“, добавя говорителят на външното министерство.

Иран и Израел спазват прекратяване на огъня от края на юни.

Посолството на САЩ в Катар издаде „заповед за изолация“ за своите съоръжения и призовава американските граждани да се укриват там, където се намират, и да следят социалните мрежи за актуализации след съобщенията за удара.

От офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху заявиха, че „днешните действия срещу висшите терористични лидери на „Хамас“ са били изцяло независима израелска операция“.

„Израел го инициира, Израел го проведе и Израел поема пълна отговорност“, се казва в изявлението.

Целите на удара са били главният преговарящ на „Хамас“ Халил ал-Хая и още трима членове на ръководството на групировката – Захер Джабарин, Халед Машаал и Низар Аудалах, съобщи „Ал Арабия“.