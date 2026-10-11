11.10.2026 | 17:17

Изселническата организация в Турция на политическия шмекер Улутюрк подкрепи Йотова

Доскоро „Бултюрк“ прислужваше на ДПС и Делян Пеевски, сега прави опити да се хареса на Румен Радев

Рафет Улутюрк

Една от организациите на българските турци изселници публично подкрепи Илияна Йотова и призова симпатизантите си да гласуват за нея на 25 октомври. Става въпрос за организацията „Бултюрк“ на политическия шмекер Рафет Улутюрк, който през годините прави опити да търгува гласовете на българските граждани в южната ни съседка винаги в полза на силните на деня. Доскоро Улутюрк прислужваше усърдно на председателя на ДПС Делян Пеевски, а сега прави опити да се хареса на Румен Радев и „Прогресивна България“.

„Ние стоим с Йотова за по-силно, по-демократично и справедливо бъдеще за България. – написаха от „Бултюрк“ във „Фейсбук“. – Като български граждани, ние ценим нашите демократични права и вярваме в допринасянето за бъдещето на нашата страна с осведоменост за нашите права. Ние изразяваме нашата подкрепа за Йотова в дух на единство, солидарност и взаимно уважение към по-светло бъдеще.“

На някои критични коментари, в отделен пост под публикацията, от „Бултюрк“ заплашват с юридически действия „клеветите и обидите“ срещу своята дейност. И добавят: „От години се борим за правата на българските турци, тяхното демократично представителство и за ТУРСКИЯ свят. Обществеността трябва да подложи на съмнение и това какво са направили през годините политическите структури, които твърдят, че са представители на турците. Това, че в името на една партия присъства думата „ТУРСКА/ТУРЦИ“, не означава, че тя наистина защитава правата на турците“, очевидно визирайки ДПС.