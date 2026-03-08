08.03.2026 | 17:44

Какво се случва: Кремъл публикува и изтри видео на Путин, в което той кашля

Има ли атака срещу държавния глава на Русия?

Кремъл изненада както руската публика, така и чуждестранните наблюдатели, след като в публичното пространство се появи видеозапис на руския президент Владимир Путин, в който той кашля, опитва се да прочисти гърлото си и на практика прекъсва обръщението си. Става дума за запис, направен по повод Международния ден на жената – 8 март, който първоначално е бил публикуван в необработен вид, а малко по-късно е изтрит и заменен с нова, редактирана версия. Именно тази последователност превърна иначе рутинното поздравление в една от най-обсъжданите теми около руския държавен глава в последните часове.

По данните от публикациите, в първата версия на видеото Путин внезапно спира, обръща се настрани и дава знак, че записът трябва да започне отново. В цитирания откъс той обяснява, че гърлото му е раздразнено и че едва не е започнал да кашля, след като е говорил много през деня. Малко след това клипът изчезва от официалните канали и е заменен с по-кратка и изгладена редакция, в която този момент липсва. Тъкмо тази рязка смяна на версиите събуди толкова силен интерес, защото подобни пропуски са необичайни за комуникационния стил на Кремъл, който по правило показва президента в стриктно контролиран и внимателно изграден публичен образ.

Случаят бързо намери продължение и в Телеграм, където започна да циркулира около 30-секунден откъс с точно този момент. Така кадрите, които очевидно не е трябвало да останат видими, получиха още по-голяма публичност. В руското онлайн пространство последваха въпроси как е възможно подобен запис изобщо да бъде качен, след като става дума за толкова чувствителен медиен продукт. Някои коментатори, включително прокремълски военни блогъри, стигнаха дотам да питат дали не става дума за нарочно действия срещу президента.

Особено внимание предизвика и фактът, че темата не остана само в рамките на любопитен технически гаф. Веднага след разпространението на видеото започнаха и нови коментари за здравословното състояние на руския президент. Част от медиите акцентираха именно върху това, че подобен кадър трудно се вписва в традиционната линия на държавната информация, която от години се стреми да показва Путин като силен, овладян и напълно здрав лидер. Затова и един толкова кратък, почти случаен момент се оказа достатъчен, за да породи значително по-голям отзвук от самото официално поздравление.

Към момента проверимият факт е ясен: необработена версия на обръщение на Путин за 8 март е била публикувана, след това е изтрита, а на нейно място е качен нов монтаж. Всичко отвъд това – дали става дума за грешка, недоглеждане или съзнателно действие – остава в сферата на тълкуванията. Именно там обаче новината става още по-силна, защото отваря по-широк разговор за начина, по който Кремъл контролира образа на президента и колко голям политически шум може да предизвика дори един кратък неофициален кадър.

В този смисъл случаят далеч не е просто дребен технически пропуск.

Визираните кадри със 73-годишния Путин.